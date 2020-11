Duisburg. Ehrenamtliche dürfen nicht zum Corona-Einsatz ins Gesundheitsamt. Warum die Stadt Duisburg in der aktuellen Notsituation Chancen liegen lässt.

Die Kontaktnachverfolgung gehört in der Corona-Krise zu den wichtigsten Aufgaben eines Gesundheitsamts. Je schneller all jene Personen ermittelt und erreicht werden können, die Umgang mit Infizierten hatten, umso wirksamer kann die Pandemie vor Ort bekämpft und können weitere Ansteckungen verhindert werden. Auch Duisburg stößt dabei angesichts steigender Zahlen längst an Grenzen – trotz personeller Unterstützung von Studenten und Soldaten. Da ist es völlig unverständlich, dass die Stadt nicht alle Möglichkeiten nutzt.

Wenn die NRW-FDP Kellner, die angesichts des Lockdowns in der Gastronomie im November beschäftigungslos sind und um ihre Jobs bangen, für Corona-Einsätze ins Spiel bringt. Wenn in Düsseldorf Mitarbeiter der Warenhauskette Galerie Karstadt Kaufhof angesichts der Schließung von Filialen vielerorts im Gesundheitsamt arbeiten sollen. Dann ist die Frage, warum das Amt in Duisburg wie aktuell auf die – auch noch ehrenamtliche – Hilfe einer Rentnerin mit 45 Jahren Erfahrung im Öffentlichen Dienst verzichtet.

Kein ehrenamtlicher Einsatz im Gesundheitsamt: Gründe der Stadt Duisburg sind nicht nachvollziehbar

Die Gründe, die die Stadt anführt, sind am Ende nicht nachvollziehbar. Dass mit der Kontaktnachverfolgung datenschutzrechtlich sensible Bereiche berührt sind und es einer intensiven Einarbeitung bedarf, ist klar.

Beides trifft aber auf Studenten und Soldaten gleichermaßen zu. Auch bei Ehrenamtlichen ließe sich das jeweils regeln – einerseits mit schriftlichen Verschwiegenheitserklärungen und andererseits mit Gruppenschulungen, so wie zuletzt bei den zehn weiteren Bundeswehrkräften, die ab Freitag, 6. November, das Gesundheitsamt personell noch mal verstärken.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Hätte die Stadt im konkreten Fall schnell genug auf das Hilfsangebot der Rentnerin reagiert, wäre sie einfach mitgeschult worden. Und dann hätte die Stadt auch keine unnötige, zusätzliche Zeit investiert, falls Ehrenamtliche wirklich mal, wie unterstellt, schnell die Lust an ihrer Aufgabe verlieren sollten.

So bleibt angesichts einer extremen Not- und Ausnahmesituation nur Kopfschütteln über den offenbar fehlenden Willen, alternative, personelle Lösungen zur Bewältigung essenzieller Aufgaben in Corona-Zeiten zu finden.