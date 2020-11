Corona: Duisburgs Pandemielager zieht in eine größere Halle

Duisburg. Die Stadt Duisburg zieht mit ihrem Pandemielager in eine größere Halle um. Diese bietet 4500 Quadratmeter Platz für Masken und Schutzanzüge.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr betreibt die Stadt Duisburg ein Pandemielager. Jetzt sollen die Lagerkapazitäten vergrößert werden.

In dem Lager werden Materialien aufbewahrt, die benötigt werden, um das Infektionsgeschehen zu bekämpfen. Nach Angaben eines Stadtsprechers handelt es sich etwa um Mund-Nasenschutz-Masken, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung.

Umzug des Duisburger Pandemielagers Mitte November

Für Mitte November ist der Umzug geplant in ein Lager der Firma VCK Logistics. Der Logistikdienstleister hat nach Angaben des Vermittlers Realogis einen „mittelfristigen Kontraktlogistik-Auftrag über 4500 Quadratmeter Fläche“ unterzeichnet. Der Standort des Unternehmens ist an der Rheindeichstraße in Duisburg-Baerl.

