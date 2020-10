Für den Schauspieler Can Arduc war der Besuch bei Bürgermeister Erkan Kocalar im Duisburger Rathaus eine große Ehre.

Can Arduc

Can Arduc Bürgermeister ehrt Schauspieler im Duisburger Rathaus

Duisburg. Bürgermeister Erkan Kocalar hat Schauspieler Can Arduc mit einem Rathausempfang geehrt. Der gebürtige Duisburger hofft auf eine große Karriere.

Bürgermeister Erkan Kocalar hat Schauspieler und Model Can Arduc im Rathaus empfangen und dem gebürtigen Duisburger ein dickes Lob für seine bisherigen Werdegang ausgesprochen. Der 28-Jährige dreht nach eigenen Angaben im nächsten Jahr den Action-Streifen „The Night“ an der Seite von Stars wie Danny Treyo („Machete“) und Michael Madsen („Kill Bill“) und hofft auf eine große Karriere.

Arduc ist in Wanheim-Angerhausen aufgewachsen. „Ich kenne ihn schon von Kindesbeinen an, habe ihn vor Jahren auch im Essener Katakomben-Theater gesehen und freue mich sehr über seine Entwicklung“, so Kocalar, der dem Wahl-Kölner im Beisein von Mutter Dilek und Vater Ismail als Anerkennung eine silberne Münze mit Duisburger Motiven überreichte.

