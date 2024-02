Mehrere Schulen in Duisburg haben am Mittwoch eine Bombendrohung erhalten, unter anderem das Steinbart-Gymnasium.

Bombendrohung Bombendrohung an Duisburger Schulen: Was bisher bekannt ist

Duisburg Mehrere Duisburger Schulen haben am Mittwochabend eine unspezifische Bombendrohung per E-Mail erhalten. Was dazu bisher bekannt ist.

Mehrere Schulen in Duisburg haben am Mittwochabend, gegen 21.32 Uhr, eine Bombendrohung per E-Mail erhalten. Wie aus einem Schreiben der Schulleiter an die Eltern und Schüler hervorgeht, seien unter anderem das Landfermann-Gymnasium, das Steinbart-Gymnasium und das Hildegardis-Gymnasium betroffen. „Außerdem ist die Mail an das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marxloh, das Franz-Haniel-Gymnasium und das Kopernikus-Gymnasium in Walsum“ gegangen“, sagt Christoph Haering, der Schulformsprecher der Duisburger Gymnasien.

Den Eltern betroffener Schulen ist es für den heutigen Donnnerstag freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken. „Christoph Haering, der Schulleiter des Landfermann-Gymnasium und ich haben bis spät in der Nacht versucht, mit Hilfe der Duisburger Polizei und des Staatsschutzes, eine klare Handlungsempfehlung zu erhalten“, so der Schulleiter des Steinbart-Gymnasiums Ralf Buchthal.

Mehrere Duisburger Schulen erhalten Bombendrohung

Polizei und Staatsschutz seien in der Nacht zu der Einschätzung gekommen, dass die Lage nicht als „eindeutig“ zu bewerten sei. Daher habe die Polizei den Schulen empfohlen, den Eltern freizustellen, ob die Kinder zur Schule geschickt werden sollen.

Gegen 7.40 Uhr sind es bisher nur ein paar Schüler, die trotz Bombendrohung zum Landfermann-Gymnasium kommen. „Ich gehe aber davon aus, dass die meisten Schüler zuhause bleiben werden“, sagt Haering.

Die Schulen sind geöffnet, eine Betreuung ist eingerichtet, normaler Unterricht werde laut Schulleitung aber wohl nicht stattfinden.

Abonnieren Sie unseren Duisburg-Newsletter gratis: Wir schicken Ihnen jeden Abend eine E-Mail mit allen Duisburger Nachrichten und Artikeln des Tages: Hier können Sie den Duisburg-Newsletter direkt bestellen.

Zur Sicherung des Schulgebäudes und des Geländes wird an den betroffen Gymnasien die Polizei vor Ort sein.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg