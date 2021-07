Das begrünte Wartehäuschen an der Albertus-Magnus-Straße in Huckingen.

Haltestellen Begrünte Wartehäuschen an weiteren Duisburger Haltestellen

Duisburg. Drei weitere begrünte Wartehäuschen stehen nun an Haltestellen im Duisburger Stadtgebiet. So sollen sie das Stadtklima verbessern.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat im Stadtgebiet drei weitere begrünte Wartehäuschen aufgestellt.

Seit Kurzem stehen sie an den Haltestellen Albertus-Magnus-Straße und Angerbogen in Huckingen sowie am Haltepunkt Innenhafen.

Auch an der Haltestelle „Angerbogen“ steht eine neue Wartehalle. Foto: Andreas Kamps / DVV

Auf Wartehäuschen in Duisburg wachsen zwölf Pflanzenarten

Das Besondere: Auf den Dächern der Wartehäuschen wachsen insgesamt zwölf unterschiedliche Pflanzenarten. Die Sedum-Gewächse sind robust und pflegeleicht. Die erhöhten sollen dafür sorgen, dass bei schlechtem Wetter nichts heruntergespült wird.

Die Wartehallendächer dienen als Retentionsflächen – also als kontrollierte Wasserspeicher für jeweils etwa 200 Liter Regenwasser. Nach Angaben der DVG verdunsten davon bis zu 70 Prozent. So sollen Hitzeinseln vermieden und so das Stadtklima verbessert werden.

Mit dem Wartehäuschen am Innenhafen sind es nun insgesamt zehn in Duisburg Foto: Andreas Kamps/ DVV

Außerdem sind die Bepflanzungen als Zufluchtsort für Bienen und andere Insekten gedacht. Die Sedum-Pflanzen sind zudem in der Lage CO2 und Feinstaub zu binden.

20 weitere grüne Wartehallen für Duisburg geplant

Inklusive der drei neuen Wartehallen gibt es nun insgesamt zehn begrünte Wartehäuschen in Duisburg. In den kommenden Monaten soll die Firma Ströer im Auftrag der DVG 20 weitere von ihnen aufstellen.

