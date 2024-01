Duisburg-Rheinhausen Unterstützung für Landwirte kommt auch aus Duisburg: Marvin Daum hat eine Protestaktion organisiert. Wann sie startet und wo sie lang führt.

„Wir wollen den Bauern zeigen: Wir stehen hinter euch und helfen, wo wir können“, erklärt Marvin Daum. Er ist Organisator einer Demo, die in Rheinhausen startet, um die Landwirte bei ihren Protesten gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu unterstützen. „Mein Vater ist in der Landwirtschaft tätig und ich bekomme mit, wie hart das alles ist“, teilt er seine Beweggründe für die Aktion im Gespräch mit der Redaktion mit. Los geht es am Freitag, 19. Januar, 18.30 Uhr. Treffpunkt ist bereits eine Stunde vorher, um 17.30 Uhr, an der Schauenstraße 32, 47228 Duisburg, auf dem Selgros-Parkplatz.

Vom Duisburger Westen aus zieht der Protestzug über die Brücke der Solidarität durch die Duisburger Innenstadt bis nach Oberhausen. Daum und seine zwei Mitorganisatoren hätten die Aktion innerhalb von vier Tagen organisiert. Dementsprechend sei sie auch erst „sehr kurzfristig“ von der Stadt genehmigt und mit der Polizei abgestimmt worden. Dennoch hätten sich bereits 40 Teilnehmer angemeldet. Die Organisatoren hoffen jedoch auf weitere Teilnehmer, die sich dem Protest noch kurzfristig anschließen.

