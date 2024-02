Duisburg. Große Trauer bei den Traumschiff-Fans: Horst Naumann ist tot. Der Liebe wegen lebte der bekannte Schauspieler zuletzt in Duisburg.

Der beliebte Schauspieler und Hörspiel- und Synchron-Sprecher Horst Naumann ist gestorben. Vielen Duisburgern ist er nicht nur als Traumschiffarzt und Dr. Horst Römer aus der Schwarzwaldklinik ein Begriff – der Liebe wegen lebte er in den vergangenen Jahren in der Stadt und engagierte sich im Kleinkunsttheater „die Säule“.

Mit 85 Jahren war er mit Martina Linn, der Chefin der Säule, in den Hafen der Ehe gesegelt und bis zuletzt glücklich. Sie hatten sich am Rande eines Engagements von Horst Naumann näher kennengelernt. Er spielte 2008 in dem Stück „Nächstes Jahr, gleiche Zeit“ mit.

Naumann, 1925 in Dresden geboren, war ausgebildeter Schauspieler und stand seit 1946 auf verschiedenen deutschen Bühnen. Seine erste Fernseh-Rolle hatte er 1953 in der Rolle des Unteroffiziers Heinz Kersten im Streifen „Das geheimnisvolle Wrack“ der Deutschen Film AG“. Es folgten bis zum Jah 2010 mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen. Hinzu kommen tausende Hörspielfans, die seine Stimme beispielsweise bei „Master oft the Universe“, „Hanni und Nanni“, „TKKG“ oder die „Die drei ???“ im Ohr hatten.

Horst Naumann ist tot: Alt-Star unterstützte in Duisburg ehrenamtliche Kulturprojekte

Als Naumann mit Mitte 80 nach Duisburg zog, setzte sich der ebenso sympathische wie nahbare Alt-Star nicht etwa zur Ruhe, sondern stand später auch mit dem Amateur-Theater-Ensemble „Best Ager“ auf der Bühne oder gestaltete mit seiner sonoren Stimme Lesungen. Zuletzt unterstützte er ein Marxloher Film-Projekt zu „He-Man“ und „Master of the Universe“.

Ein großer Darsteller hat uns verlassen.“ Fans trauern in den sozialen Netzwerken.

In den sozialen Netzwerken kondolieren viele Fans der Familie von Martina Linn Naumann und ihrem Sohn. „Er war großartig und bleibt unvergessen“, schreibt jemand. Ein anderer: „Ein großer Darsteller hat uns verlassen.“ Einige hatten mit einer Sause zum 100. Geburtstag gerechnet und finden: „Ach, Abschied nehmen kommt immer zu früh.“

Horst Naumann wurde 98 Jahre alt

Horst Naumann ist am 19. Februar im Alter von 98 Jahren verstorben. In der Traueranzeige heißt es: „Immer wenn wir von dir erzählen, fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen, unsere Herzen halten dich umfangen, als wärst du nie gegangen.“