Duisburg/Köln. Der Duisburger Tony Bauer hat bei der RTL-Show „Let’s Dance“ seine Premiere gefeiert. Mit dieser Partnerin nimmt er die neue Staffel in Angriff.

Der Duisburger Tony Bauer hat am Freitagabend seine Premiere bei der beliebten RTL-Show „Let‘s Dance“ gefeiert. Jetzt steht auch fest an der Seite welcher Profitänzerin der beliebte Comedian aus Marxloh die 17. Staffel des Erfolgsformates in Angriff nehmen wird.

Bauer wird mit einem Neuling unter den Profis tanzen: mit Anastasia Stan. Gemeinsam mit Sergiu Maruster nimmt sie erfolgreich an internationalen Turnieren und Meisterschaften teil und gehört mit ihm zu den besten drei Tanzpaaren der Welt. Ihre Ziele sind nun aber erstmal bescheidener: Mit dem Duisburger möchte sie in der nächsten Woche die erste Runde überstehen. Gute Laune scheint bei der Kombination vorprogrammiert zu sein. Bauer nannte seine Partnerin einen „moldawischer Powerflummi“.

Im Vorfeld hatte der Comedian gesagt, dass er sich auch vorstellen könnte, mal mit Publikumsliebling Massimo Sinató zu tanzen, fügte aber hinzu, dass er prinzipiell schon mit einer Frau in die Show gehen wolle.

Comedian Tony Bauer ist bei der neuen Staffel von „Let’s Dance“ dabei. © FUNKE Foto Services | Jakob Studnar

„Let’s Dance“ bei RTL: Duisburger Tony Bauer mit besonderen Erinnerungen

Der 28-Jährige verbindet mit der Sendung besondere Erinnerungen: Gemeinsam mit Oma und Opa hat er die Sendung früher immer im Krankenhaus geguckt. Seine Geschichte ist besonders: Der junge Mann, der in Dinslaken geboren wurde und im Duisburger Norden aufwuchs, war dem Tod schon oft näher als dem Leben: Als Kind lag er ein Jahr im Koma im Krankenhaus. Bei Operationen verlor er seinen Dünndarm. Zum Überleben hat er seinen medizinischen Rucksack immer dabei, auch beim Tanzen.

Vor dem Start der neuen Staffel erklärte Bauer begeistert: „Jetzt selbst dabei zu sein, ist unglaublich. Ich hoffe, ich kann ein paar Augen zum Strahlen bringen, so wie ganz viele es vorher auch bei mir gemacht haben.“