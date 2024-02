Duisburg. Duisburgs Straßenverkehrsamt zieht um. Ein Weltunternehmen will auf dem Gelände expandieren – die neuen Details. Was der TÜV dort aktuell baut.

Das Duisburger Straßenverkehrsamt zieht bald in den Neubau an der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl (wir berichteten). Der geplante Eröffnungstermin: Dienstag, 12. März. Die Stadt wird das Gelände am bisherigen Standort an der Ludwig-Krohne-Straße verkaufen – zusammen mit dem Miteigentümer des Grundstücks, der TÜV Nord Group, die dort eine Prüfstation betreibt. Dies hatte eine TÜV-Sprecherin bereits im November mitgeteilt (wir berichteten). Das benachbarte Weltunternehmen Krohne Messtechnik ist schon länger an der Fläche interessiert, um zu expandieren. Jetzt gibt es neue Details dazu.