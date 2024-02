Duisburg. In Marxloh hat ein Streit zwischen Männern, die für Thyssenkrupp arbeiten, zu einem Messerangriff geführt. Ein 59-Jähriger wurde schwer verletzt.

In Duisburg-Marxloh ist ein Streit zwischen zwei Thyssenkrupp-Mitarbeitern blutig eskaliert: Auf einem Parkplatz von Thyssenkrupp Steel (TKS) soll ein 23-Jähriger ein Messer gezogen und auf seinen 59 Jahre alten Kontrahenten eingestochen haben. Ein Sprecher des Stahlunternehmens hat den Vorfall bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft wertet den Messerangriff am frühen Donnerstagmorgen als versuchtes Tötungsdelikt, eine Mordkommission ermittelt.

Messer-Angriff auf Stahlarbeiter in Duisburg-Marxloh: Tatverdächtiger und Opfer stritten während der Arbeit

Nach Angaben des Präsidiums waren die Männer, ein 23-Jähriger und ein 59-Jähriger, vor der Gewalttat während der Arbeit in Streit geraten. Die verbale Auseinandersetzung sei zum Schichtende gegen 5.50 Uhr auf dem Firmenparkplatz von Thyssenkrupp Steel an der Borsigstraße im Angriff gegipfelt: Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 23-Jährige ein Messer gezogen und zugestochen haben.

Der Tatverdächtige ließ seinen Kollegen schwer verletzt liegen und flüchtete. Mitarbeitende des Werkschutzes verständigten daraufhin Rettungskräfte der Feuerwehr, kümmerten sich zur Ankunft der Sanitäter um den Verletzten.

Ein Krankenwagen brachte den 59-jährigen Duisburger in ein Krankenhaus. Er schwebte wohl zunächst in Lebensgefahr und musste notoperiert werden. Die Pressestelle der Polizei und auch Thyssenkrupp hatten nach Angaben von Sprechern am Donnerstagnachmittag keine Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes.

Tatverdächtiger flüchtete mit einem Taxi – Festnahme auf der A59

Die am Donnerstagmorgen sofort eingeleitete Fahndung war laut Polizei schnell erfolgreich: Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen in einem Taxi auf der Autobahn 59 ausfindig machen. An der Anschlussstelle Duissern leiteten sie das Fahrzeug von der Autobahn ab und nahmen den 23-Jährigen fest.

Der 23-Jährige habe keinen Widerstand geleistet. Die Beamten stellten ein Messer sicher. Es sei jedoch noch unklar, ob dies die Tatwaffe sei, erklärte ein Polizeisprecher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 23-Jährige am Freitag (23. Februar) einem Haftrichter vorgeführt.

Zum Anlass der Auseinandersetzung und zum Tatmotiv machten die Behörden mit Verweis auf die Ermittlungen noch keine Angaben, Thyssenkrupp Steel entsprechend ebenfalls nicht. Der Schock und die Betroffenheit in der Belegschaft seien nach diesem außergewöhnlichen Vorfall groß, sagte ein Sprecher: „Wir können alle nur hoffen, dass es dem Verletzten schnell besser geht.“