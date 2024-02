Duisburg. Kinder sollen in Duisburger Kitas sexualisierte Übergriffe durch andere Kinder erlitten haben. Der Streit darüber eskaliert. Die Vorwürfe.

In zwei Kindertagesstätten in Duisburg soll es im Sommer 2023 massiv grenzverletzendes sexualisiertes Verhalten zwischen Kindern gegeben haben. Im Fokus steht ein Junge. Einige der Betroffenen sollen bis heute in therapeutischer Behandlung sein.