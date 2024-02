Duisburg. An der Evangelischen Waldschule ist kein Platz für alle Kinder aus Baerl. Nun können Eltern auf eine Umwandlung hoffen. Wie die Abstimmung läuft.

Kurze Beine, kurze Wege. Das ist das Motto in Duisburg für kleine Schulkinder. Sie sollen möglichst schnell ihre Grundschule erreichen können. Aber gerade das ist in Baerl bisher nicht immer der Fall, denn es gibt rechtliche Hürden, wenn Eltern ihre Kinder in der Schule Waldstraße anmelden möchten. Um diese Hindernisse zu beseitigen, ist in der Ratssitzung am Montag, 19. Februar, eine wichtige Entscheidung gefallen.