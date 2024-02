Duisburg. Die Schallplatten- und CD-Börse ist am Sonntag in der Homberger Glückauf-Halle zu Gast. Was Vinyl-Sammler und Besucher wissen müssen.

Die Duisburger Schallplattenbörse kommt wieder nach Homberg: Am Sonntag, 25. Februar, bieten 70 Händler in der Glückauf-Halle Schallplatten und CDs zum Verkauf.

Die Veranstalter werben: Musik- und Vinyl-Fans können Tonträger aus allen Musikrichtungen seit den 50er Jahren durchstöbern. Schallplatten und CDs gibt es bis bereits ab 50 Cent. Für Raritäten können aber auch schonmal 100 Euro oder mehr fällig werden.

Neben Schallplatten gibt es eine große Auswahl an DVDs, Postern, Büchern, Shirts, Fan-Souvenirs und Sammlerbedarf.

Die Glückauf-Halle an der Dr.-Kolb-Straße 2 ist für die Börse am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Die nächstgelegene Bushaltestelle ist „Hochheide Markt“. Vor der Halle gibt es kostenfreie Parkplätze.

Der Eintritt zur Schallplattenbörse kostet für Erwachsene vier Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei.

Organisiert wird die Duisburger Schallplatten- und CD-Börse von der Agentur Lauber. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.schallplatten-boersen.de.