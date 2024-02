Das Pollmann-Eck in Duisburg-Marxloh in der Zeit um 1925: Mit Gastwirtschaft, Schmiede und Eisenwarengeschäft von Arnold Pollmann an der Weseler Straße begann 1879 die Entwicklung des Kreuzungsbereichs mit Kaiser-Friedrich- und Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem großstädtischen Einkaufsbereich. Die Zugewanderten nannten es Klein-Amerika. Die Gebäude sind nicht erhalten. © Stadtarchiv Duisburg