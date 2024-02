Duisburg. Die RTL-Show „Let‘s Dance“ geht in die 17. Staffel. Der Duisburger Comedian Tony Bauer ist dabei und hat vor dem Start einen besonderen Wunsch.

Die 17. Staffel der Sendung „Let‘s Dance“ startet am Freitag, 23. Februar, ab 20.15 live auf RTL. Mit dem beliebten Comedian Tony Bauer ist auch ein Duisburger dabei. Zum Auftakt wird in der großen Kennenlern-Show diese Frage geklärt: Welcher Promi tanzt mit welchem Profi? Und diesbezüglich hat Bauer laut RTL einen überraschenden Wunsch.

Abonnieren Sie unseren Duisburg-Newsletter gratis: Wir schicken Ihnen jeden Abend eine E-Mail mit allen Duisburger Nachrichten und Artikeln des Tages: Hier können Sie den Duisburg-Newsletter direkt bestellen.

„Mit Massimo“, meint der 28-Jährige aus Marxloh plötzlich in einem Interview mit dem Fernsehsender. Prinzipiell will er zwar schon mit einer Frau tanzen, wie er betont, aber: „Ich möchte einmal, dass Massimo dazu kommt“, sagt der Comedian. „Ich will, dass er mich einmal wirft.“ Bauer ist ein riesiger Massimo-Sinató-Fan. „Ich finde, der ist ein Playboy!“, so der Duisburger.

Let‘s Dance: Comedian aus Duisburg hat einen besonderen Wunsch

Ansonsten ist seine Motivation groß, den Zuschauern und der Let‘s-Dance-Jury um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi zu zeigen, wie gut er sich bewegen kann. Ob es ausnahmsweise Sympathiepunkte vom sonst so strengen Llambi gibt – schließlich ist der Juror auch gebürtiger Duisburger?

Insgesamt treten 14 Kandidatinnen und Kandidaten an. Zum prominenten Teilnehmerfeld gehören etwa das Model Eva Padberg, die Sängerin Lulu, Sportlerin und Influencerin Sophia Thiel, Schauspieler Mark Keller und Influencer Stefano Zarrella, Bruder des Sängers und Moderators Giovanni Zarella.

Ich habe keine Lust, Lou Bega zu sein, einmal Mambo No. 5 und danach sieht man mich nie wieder. Wenn, dann komm ich für Großes: Eyes on the prize.“ Tony Bauer

„Ich habe eine Riesen-Vorfreude auf die gemeinsame Zeit, weil ich glaube, es kann so einen coolen Schullandheim-Vibe kriegen“, sagt Bauer. „Ein Schullandheim, bei dem man hart arbeitet und am Ende Gin Tonic schlürft.“ Gleichzeitig habe er aber auch Respekt vor der körperlichen Herausforderung, „weil ich natürlich große Erwartungen an mich habe.“

Auch ein gebürtiger Duisburger: Joachim Llambi, der berüchtigt strenge Juror in der RTL_Show „Let‘s Dance“. © dpa | Rolf Vennenbernd

Er sei nicht der Typ, der einfach nur dabei sein will. Wenn, dann wolle er das Ding auch holen. „Ich habe keine Lust, Lou Bega zu sein, einmal Mambo No. 5 und danach sieht man mich nie wieder, wenn, dann komm ich für Großes: Eyes on the prize.“

Als Kind ein Jahr im Koma: Medizinischer Rucksack zum Überleben

Gemeinsam mit Oma und Opa hat er die Sendung früher immer im Krankenhaus geguckt. Der 28-Jährige war dem Tod schon oft näher als dem Leben: Als Kind lag er ein Jahr im Koma im Krankenhaus. Bei Operationen verlor er seinen Dünndarm. Zum Überleben hat er seinen medizinischen Rucksack immer dabei.

Bauer ist laut RTL der erste Let‘s-Dance-Kandidat mit Kurzdarmsyndrom. Der 28-Jährige ist Tony Bauer positiv gestimmt: „Jetzt selbst dabei zu sein, ist unglaublich. Ich hoffe, ich kann ein paar Augen zum Strahlen bringen, so wie ganz viele es vorher auch bei mir gemacht haben.“

In der vergangenen Staffel war mit Abdelkarim ein weiterer Comedian aus Duisburg bei Let‘s Dance am Start. An der Seite der Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger schied er aber frühzeitig aus.