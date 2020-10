Duisburg. Peter Poelzig stand 19 Jahre an der Spitze des Beirats für Stadtgestaltung in Duisburg. Das sagt er zu Sechs-Seen-Wedau und zur IGA.

An der Spitze des Beirat für Stadtgestaltung gibt es einen Wechsel: Architekt Peter Poelzig, der die städtebauliche Entwicklung in den vergangenen Jahren mit seinen Kollegen stets kritisch begleitete, übergibt den Staffelstab an Rolf Schuster. Der Beirat für Stadtgestaltung wurde 1996 in Duisburg installiert und ist interdisziplinär besetzt. Ihm gehören etwa Stadt- und Landschaftsplaner, Architekten und Experten für Denkmalpflege an, die die Stadt ehrenamtlich beraten. Auch Vertreter der Ratsfraktionen nehmen an den Sitzungen teil.

Im Gespräch erklärt Peter Poelzig, wie zufrieden er nach 19 Jahren an der Spitze des Gremiums ist, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt und was er sich für die Zukunft wünscht.

Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern des Beirats. Weiß die Stadt den Rat des Gremiums zu schätzen?

Anfangs waren wir ein bisschen ein ungeliebtes Kind. Wir mussten den Informationen immer hinterherlaufen, damit wir von den Bauvorhaben erfahren haben. Später, als dann auch Politiker mit an den Tisch kamen, ist es besser geworden. Inzwischen gibt es in fast jeder Stadt einen solchen Beirat. Das Duisburger Modell war von Anfang an, dass viele verschiedene Professionen im Beirat sitzen. Aber das Gremium ist nicht in der Gemeindeordnung verankert und leider gehen viele Projekte, die etwa vom Hafen oder der Sparkasse realisiert werden, an uns vorbei. Das ist schade und ärgerlich.

Duisburger Beirat bewertet die Gesamtplanung, nicht nur einzelne Projekte

Das heißt, mit dem Beirat wäre eine Halle vor Tiger und Turtle oder auf der Mercatorinsel nicht zu machen gewesen?

Wir nehmen nicht nur das Bauprojekt in den Blick, sondern die Gesamtplanung und was das für die Stadt und die Stadtteile bedeutet. Arbeitsplätze sind wichtig, aber an prominenter Stelle sollte das dann auch eine Architektur von Qualität sein. Denkbar wäre zumindest eine Dachbegrünung.

Sie sind enttäuscht von der Umsetzung des Bürogebäude für das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) neben dem Hauptbahnhof. Warum?

Anfangs habe ich mich gefreut, dass sich die Behörde in Duisburg ansiedelt und mir versprochen, dass sich auch in der baulichen Idee etwas von den Inhalten des Lanuv widerspiegelt. Aber die Architektur ist leider 08/15, dafür muss niemand nach Duisburg kommen, um sich das anzuschauen. Die Politik müsste mehr Vorgaben machen.

Architekt Peter Poelzig wünscht sich von der Stadt Duisburg und den Stadttöchtern wie Hafen, Gebag und Sparkasse, dass sie die Experten in ihre Pläne mit einbeziehen. Foto: Oliver T. Müller / FUNKE Foto Services

Verkauft sich Duisburg unter Wert?

Duisburg könnte selbstbewusster sein. Wenn man sich in anderen Städten umschaut, dann gibt es kaum noch Baugrundstücke. Nach Lagen wie die Duisburger Freiheit oder Sechs-Seen-Wedau würden sich andere die Finger lecken, aber vor der Bebauung sollte man eine städtebauliche Idee für die Projekte entwickeln. Die Freiheit ist super erschlossen, liegt mitten in der Stadt. Da könnte man ein Beispiel für ökologische Bebauung schaffen, das über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung findet.

Von Berlin über Düsseldorf nach Duisburg gezogen

Sie kritisieren, dass die Politiker bei Sechs-Seen-Wedau auch preiswerten Wohnraum schaffen möchte.

Duisburg hat in den 1960er/1970er Jahren eine Menge sozialen Wohnungsbau realisiert. Es ist doch so: Wenn ich ein Haus in Ruhrort modernisiere, dann habe ich bei einem Mietzins von 5,30 Euro pro Quadratmeter kaum eine Chance, die Kosten dafür wieder zu bekommen. Es schadet Duisburg nicht, wenn sich auch Leute aus Düsseldorf und anderen Städten für Häuser und Wohnungen hier interessieren und Steuern zahlen.

Sie sind in den 1970er Jahren aus Berlin nach Düsseldorf gezogen und anschließend nach Duisburg. Haben Sie den Schritt bereut?

Die Produktionshallen an der Wörthstraße sind Geschichte. Nun wird der Rheinpark für die Internationale Gartenschau und das Bauprojekt „Rheinort“ vorbereitet. Foto: Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Nein. In Berlin und Düsseldorf werden sicherlich spannende Bauprojekte realisiert. Aber ich habe mich in den 1980er Jahren für den Erhalt der Siedlung Hüttenheim stark gemacht und bin dann in Duisburg geblieben. Da kann man übrigens sehen, was schief laufen kann. Erst wurde die Kolonie unter Denkmalschutz gestellt und mit öffentlichen Mitteln saniert und anschließend verkauft.

Für viele gilt die Internationale Gartenschau in Hochfeld als Zukunftsprojekt, das viel in Bewegung bringen soll. Glauben Sie daran?

Rheinort wird es schwer haben, aber es wäre der Stadt zu wünschen. Vor einigen Jahren hätten wir übrigens eine viel größere Lösung haben können und sämtliche Industrieflächen, vom Rheinpark bis zum Innenhafen, abreißen lassen können. Dann wäre Duisburg wirklich an den Rhein gekommen. So wird es nun kleinteiliger. Das ist das Problem: Für Stadtplanung muss man Weitsicht und Geduld mitbringen, aber ich bin von Natur aus ein eher ungeduldiger Mensch.

Hätte Hochfeld das Potenzial für ein Duisburger Kreuzberg?

Wenn man sich traut und Teile der Uni nach Hochfeld verlagert, dann vielleicht.

Stadt soll Duisburger Bürger an ihren Ideen beteiligen

Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?

Ich finde es gut, dass wir mit Rolf Schuster einen ausgesprochenen Fachmann gefunden haben, der Duisburg verbunden ist, aber auch einen Blick von außen mitbringt. Das kann der Stadt nur gut tun. Wichtig ist, dass die Stadt die Bürger bei ihren Ideen beteiligt und auch auf den Rat von Fachleuten hört. Wie es nicht gut klappt, hat man nun wieder beim Abholzen der Bäume am Dickelsbach gesehen.

>>Nachfolger Rolf Schuster ist im Duisburger Norden aufgewachsen

Rolf Schuster, gebürtiger Duisburger und aktuell Architekt in Düsseldorf, ist der „Neue“ mit viel Erfahrung. Foto: Foto: Uwe Köppen / Stadt Duisburg

Rolf Schuster kennt Duisburg gut. Er ist im Duisburger Norden aufgewachsen und hat bis heute verwandtschaftliche Bande. Sein Architekturbüro in Düsseldorf hat beispielsweise Schulen, Universitätsgebäude, aber auch das Stadion in Salzburg entworfen. Bis vor einem Jahr hatte Schuster eine Professur an der Technischen Universität Braunschweig. Dort hat er im Bereich „Entwerfen und Baugestaltung“ gelehrt. „Das ist durchaus gewollt, dass man als Professor den Bezug zur Praxis nicht verliert und sein Büro behält“, erklärt der 67-Jährige. Als vor einem Jahr sein Engagement in Braunschweig endete, konnte er für das Ehrenamt in Duisburg gewonnen werden.

„Die Stadt hat größeres Potenzial. Da wundert man sich, dass in den vergangenen Jahren so viel Durchschnittsware gebaut wurde.“ Da mit ihm noch weitere „Neue“ nach der Kommunalwahl in den Beirat für Stadtgestaltung eingezogen sind, will Schuster bald einen Rundgang unternehmen, um sich selbst ein Bild von den künftigen Projekten zu machen. „Der Dezernent hat schon angeboten, uns demnächst auf den Stand zu bringen.“