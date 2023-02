Abriss der Rhein-Ruhr-Halle: Erste Arbeiten noch im Februar

Die Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg-Hamborn verfällt seit 2011.

Duisburg. Mit dem Abriss der Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg-Hamborn soll es jetzt schnell gehen. Wer das Projekt durchführt und was zuerst gemacht wird.

Lange wurde über die baufällige Rhein-Ruhr-Halle diskutiert, jetzt soll es mit dem Abriss schnell gehen: Schon in dieser Woche soll auf dem Gelände mit den Vorbereitung für den Abriss begonnen werden.

Das teilt die Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG) mit, die von der Stadt mit dem Rückbau beauftragt worden ist. Die eigentlichen Abbrucharbeiten sollen demnach im Frühsommer beginnen. Zuvor würden nun die ersten Bäume und Sträucher rund um die Halle entfernt.

„Entsprechende Neu- und Ersatzpflanzungen werden bei der Projektplanung selbstverständlich berücksichtigt“, heißt es in der Mitteilung der DIG. Das Unternehmen, das anteilig der Stadt und dem Duisburger Hafen gehört, verantwortet neben Straßenbauprojekten etwa auch den Bau des neuen Straßenverkehrsamtes in Neumühl und der Feuerwache in Rheinhausen.

Über die Zukunft des Geländes an der Duisburger Straße ist in den vergangenen Jahren viel geredet worden. Die zwischenzeitlich angestrebte Sanierung zu einer Multifunktionssporthalle ist mittlerweile vom Tisch; stattdessen haben sich Stadt und Politik auf eine andere künftige Nutzung des Geländes festgelegt. (cst)

