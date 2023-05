Autobahn-Sperrung A 59 in Duisburg wird mehrere Tage gesperrt: Die Details

Duisburg. Die A 59 wird in Duisburg am langen Wochenende mehrere Tage lang für Arbeiten an der Fahrbahn gesperrt. Die Details zu den Auswirkungen.

Die A 59 wird in Fahrtrichtung Düsseldorf am langen Wochenende in Duisburg für mehrere Tage gesperrt.

Konkret betrifft die Sperrung den Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord und dem Autobahnkreuz Duisburg. Die Autobahn GmbH saniert in diesem Bereich nach eigenen Angaben die Fahrbahn und markt diese anschließend neu. Gesperrt sind während der Arbeiten auch die Anschlussstellen Duisburg-Ruhrort und Duisburg-Meiderich in Fahrtrichtung Düsseldorf sowie die Zufahrten von der A 42 auf die A 59 in Richtung Süden.

Wann ist die A 59 in Duisburg gesperrt?

Nach Planungen der Autobahn GmbH soll die Sperrung von Donnerstagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr bestehen. Umleitungen führen über die A 42 und die A 3 und sind mit dem roten Punkt ausgeschildert.

Von den Einschränkungen in diesem Zeitraum sind auch die Buslinien SB 40 und NE 3 betroffen. Sie fahren in Fahrtrichtung Duisburg Hauptbahnhof Umleitungen über innerstädtische Straßen.

