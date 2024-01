47 Unfälle in Duisburg: Warnung vor Glatteis auf den Straßen

In Duisburg sorgt in vielen Stadtteilen überfrierende Nässe zu Rutschpartien auf den Straßen.

Duisburg Spiegelglatte Straßen haben seit Donnerstagabend in Duisburg zu zahlreichen Unfällen geführt. Auch auf den Bürgersteigen ist es noch immer glatt.

Wegen Glatteis auf den Straßen hat es seit Donnerstagabend bis Freitagmorgen (gegen 6.45 Uhr) 47 Unfälle auf Duisburgs Straßen gegeben. Dabei kam es laut Polizei hauptsächlich zu Blechschäden, eine Person wurde verletzt.

Überfrierende Nässe sorgt auch noch am Freitagmorgen in vielen Stadtteilen für Rutschpartien auf den Straßen und Bürgersteigen. In Duisburg-Rahm ist der Abgang zur S-Bahnstation extrem glatt, auf den Bürgersteigen in Großenbaum und Wanheimerort sieht es ähnlich aus. Auch aus dem Dellviertel, aus Wanheimerort und Duissern gibt es Meldungen über spiegelglatte Gehwege.

Auch in den sozialen Medien gibt es seit den frühen Morgenstunden viele Warnungen vor Glatteis. Für nahezu das gesamte Bundesland warnt der Deutsche Wetterdienst DWD vor „markanter Glätte“. Die Meldung gilt vorerst bis Freitagvormittag (10 Uhr).

