Streik: Am Donnerstag fahren keine Busse und Bahnen in Dortmund.

Streik Streik in Dortmund: DSW21 für einen Tag lahmgelegt

Dortmund. Am Donnerstag fahren in Dortmund keine Busse und Bahnen. Rund 1800 Beschäftigte bestreiken DSW21 und folgen dem Aufruf von Verdi.

Am kommenden Donnerstag, 9. Februar, wird der öffentliche Nahverkehr in Dortmund weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 1800 Beschäftigten von DSW21 zum Streik aufgerufen. Gefordert werden mehr Lohn für die Beschäftigten und eine unbefristete Übernahme für Auszubildende.

10,5 Prozent mehr Lohn gefordert

Von den frühen Morgenstunden am Donnerstag bis in die Nacht zu Freitag hinein werde der Streik dauern, bestätigte ein Unternehmenssprecher von DSW21 gegenüber der Redaktion. „Am Donnerstag fahren dann keine Bus- oder Bahnlinien“, heißt es auf Anfrage. Das gelte für den ganzen Betriebstag und auch für die Linien nach Castrop-Rauxel und nach Schwerte. Einen Ersatz werde es nicht geben, so der DSW21-Sprecher.

Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn für die Beschäftigten. Zudem fordert Verdi eine um 200 Euro höhere Ausbildungsvergütung. Auszubildende sollen des Weiteren unbefristet übernommen werden.

Am Montag habe man DSW21 über den geplanten Streik informiert, teilt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Kirsten Rupieper gegenüber RN mit.

