Großeinsatz SEK-Einsatz in Dortmunder Fitnessstudio – Fünf Festnahmen

Dortmund. In einem Dortmunder Fitnessstudio ist ein Streit eskaliert. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Fünf Beteiligte wurden vor Ort festgenommen.

In einem Dortmunder Fitnessstudio sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Fünf Beteiligte wurden vor Ort festgenommen, teilte die Polizei mit. Weil die Lage zunächst unklar gewesen sei, haben man ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert, das das Studio durchsucht habe. Zwei der Festgenommen (22 Jahre aus Bergkamen und 41 Jahre aus Dortmund) befinden sich im Krankenhaus.

Die Ermittler vermuten einen gezielten Angriff hinter der Tat. „Wir gehen nicht von Zufallsopfern aus“, hieß es. Einer der Verletzten habe eine Stichverletzung davon getragen. Die „Bild-“Zeitung hatte zuvor über die Tat berichtet.

Gegen 13.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei, erklärt Polizeisprecher Peter Bandermann. Mehrere Personen waren in einem Fitnessclub an der Deutschen Straße/Gewerbeparkstraße (Zeche Minister Stein) mit Gegenständen aneinander geraten – der Streit eskalierte. Eine verletzte Person habe vor Ort angegeben, dass sie im Studio gezielt angegriffen wurde, so die Polizei. Zwei weitere Beteiligte verließen kurz nach Eintreffen der Polizei das Gebäude - einer von ihnen sei augenscheinlich schwer verletzt gewesen. Die Polizei habe daraufhin das Gebäude durchsucht, aber keine weitere Person angetroffen.

Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar, so die Polizei. Erste Hinweise würden aber darauf hindeuten, dass es eine Beziehung zwischen den Beteiligten gibt. Die Ermittlungen dauern an.

Auch ein SEK und ein Hubschrauber waren im Einsatz, zumal die Gefährdungslage anfangs noch unübersichtlich gewesen ist. Eine Gefahr für andere habe nicht bestanden, so Bandermann. Die Sperrungen im Evinger Gewerbepark wurden am Nachmittag aufgehoben.

