Streik am Flughafen Dortmund – Ausnahme für Erdbeben-Flüge

Streik am Flughafen Dortmund – am Freitag kann es massive Probleme geben.

Dortmund. Der Flughafen Dortmund wird am Freitag bestreikt – als einziger in NRW. Für Hilfsflüge ins Erdbebengebiet gebe es aber Ausnahmen, betont Verdi.

Schlechte Nachricht für Fluggäste: Wer am Freitag ab Dortmund fliegen will, könnte vor verschlossenen Gates stehen. Verdi hat die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste am Dortmund Airport zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Das Sicherheitspersonal ist nicht betroffen. Los geht's um 3 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Vom Streik ausgenommen seien Hilfslieferungen zu den Erdbeben-Opfern in die Türkei und nach Syrien, betont die Verdi. Die Gewerkschaft werde den Arbeitgebenden dazu "Notdienst-Vereinbarungen" anbieten. Viele Hilfslieferungen liefen ohnehin über das Zentrum für Auslandslogistik des THW in Mainz. Dazu werde vor allem der Flughafen Hahn genutzt, der nicht vom Streik betroffen sei.

Flughafen Dortmund – Streik am Freitag nicht in Düsseldorf

Betroffen ist laut Verdi nicht nur Dortmund, sondern auch die (teils deutlich größeren) Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Hannover und Bremen. Nicht gestreikt wird wohl an den anderen NRW-Flughäfen Düsseldorf und Bonn.

Zuletzt war in Dortmund der Nahverkehr bestreikt worden. Viele Mitarbeitende von DSW21 hatten am die Arbeit niedergelegt – Busse und Stadtbahnen blieben in den Depots. Zudem gab es auf dem Dortmunder Friedensplatz eine zentrale Großdemo für Streikende aus ganz NRW.

Flughafen-Streiks weitere Eskalation im Tarifstreit von Verdi

Die angekündigten Flughafen-Streiks sind eine weitere Eskalationsstufe im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. Auch viele Beschäftigte der Betreibergesellschaften werden nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Der Dortmund Airport ist eine Tochtergesellschaft der Dortmunder Stadtwerke DSW21 und der Stadt Dortmund.

Mit den Warnstreiks wollen die Beschäftigten Druck im Tarifstreit mit Bund und Kommunen machen. Verdi und dbb fordern 10,5 Prozent mehr Geld (mindestens 500 Euro) für die 2,5 Millionen Beschäftigten. Bis zur zweiten Runde der Tarifverhandlungen (22./23. Februar) sind weitere Warnstreiks unter anderem in NRW, Hessen und Baden-Württemberg angekündigt.

