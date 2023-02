Dortmunder Straße dicht – "Klima-Kleber" blockieren B54

Fünf junge Klimakämpfer- und kämpferinnen (hier sind es nur noch vier) hatten sich in Dortmund auf die Ruhrallee geklebt.

Dortmund. Fünf junge Klima-Aktivisten haben sich am Mittwochmorgen in Dortmund auf die B54 geklebt. Der Verkehr staute sich entsprechend weit zurück.

Der Klebe-Spuk war schnell vorbei: Am Mittwochmorgen hatten sich fünf Klima-Protestierende auf die Ruhrallee (B54) in Dortmund geklebt – . Die wichtige Einfallstraße in die Dortmunder Innenstadt war für kurze Zeit komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich entsprechend weit über die B1 zurück.

Laut Polizeiprecherin Nina Kupferschmidt waren die "Klimakleber" aber schnell wieder von der Straße entfernt. Welche Lösungsmittel die Polizei dafür nutzte sei bisher nicht klar. In den vergangenen Wochen waren alle Polizistinnen und Polizisten in NRW darin geschult worden, festgeklebte Aktivistinnen vom Asphalt zu lösen – unter anderem mit Öl.

Die Klima-Aktion kam allerdings nicht unerwartet: Die Protest-Gruppe "Letzte Generation" hatte ihr Vorhaben schon angekündigt.

