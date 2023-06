Dortmunder Gärten ersticken im Gras: LEG mäht nicht

Dortmund. Die Gemeinschaftsgärten im Kreuzviertel sind unbenutzbar – die LEG mäht nicht mehr. Seit September wuchert das Gras. Die Mietenden sind sauer.

Seit September wurden die Gärten der LEG-Häuser an der Großen Heimstraße im Dortmunder Kreuzviertel nicht mehr gepflegt. Fast zehn Monate lang. Wie der Bewuchs jetzt aussieht ist klar: Das Gras ist hüfthoch und verschluckt die Kinder, die sonst dort spielen würden. „Von den Zecken ganz zu schweigen“, sagt eine Anwohnerin (Name der Redaktion bekannt).

Eigentlich haben die LEG-Häuser (es sind an der Großen Heimstraße mehrere) traumhafte Gemeinschaftsgärten Richtung Westen. „Aber die sind unbenutzbar“, sagt die Anwohnerin. Für die Artenvielfalt sei das natürlich ein Traum, aber das tröste die Menschen im Haus wenig.

Schon länger Probleme – Mietende mussten Grasschnitt selbst entsorgen

Probleme habe es zwar in den letzten Jahren oft gegeben, sagt sie – aber immerhin wurde drei, vier Mal im Jahr gemäht. „Das war natürlich auch viel zu wenig.“ Dass jetzt gar nicht mehr gemäht wurde, macht die Mieterinnen und Mieter sauer. Und die Vorgärten sähen nicht besser aus, sagt die Bewohnerin. „Da liegt sogar noch Herbstlaub in den Büschen und Beeten, das wurde davor immer weggeräumt.“

Von der LEG seien sie immer vertröstet worden. „Es hieß schon dreimal: ‚In den nächsten Tagen kommt jemand.“ Aber es kam niemand. „Da reicht Mähen sowieso nicht mehr – da muss man mit einer Sense durch. Und mitnehmen müssen sie das Gras dann bitte auch.“ Das hätten die Bewohner in den letzten Jahren immer selbst vom Rasen rechen müssen. „Sonst hätte der Grasschnitt alles erstickt.“ Jetzt haben sie den Dortmunder Mieterverein kontaktiert.

LEG: „Rasen wächst schneller als im Vorjahr“

In einer Stellungnahme verspricht die LEG jetzt Besserung: Bis Ende der Woche soll das Gras gemäht sein, heißt es. Aber Zusagen wie diese seien schon vorher im Sande verlaufen, erinnert sich die Anwohnerin. Entschuldigend gibt die LEG an: „Hinzu kommt aktuell leider, dass die derzeitige Witterung einen schnellen Wuchs begünstigt und daher der Rasen schneller gewachsen ist als im Vorjahr.“ Dem Unternehmen sei natürlich daran gelegen, dass es „möglichst nicht zu einem so hohen Bewuchs kommt“.

Wird das Gras endlich wirklich gemäht? Wir berichten nach.

