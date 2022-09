BVB–Schalke: Alle Infos zum Revierderby-Samstag in Dortmund

Dortmund. Fanmarsch, Sonderzüge, Polizeikonzept: Am Samstag ist endlich wieder Revierderby in Dortmund. Hier alle Infos zur Begegnung BVB gegen Schalke 04.

Das wird ein ganz besonderer Spieltag: Wenn Borussia Dortmund am Samstag (17. September, 15.30 Uhr) im Signal-Iduna-Park auf den FC Schalke 04 trifft, ist das nicht bloß "ein Revierderby". Es ist viel mehr. Drei Jahre lang gab es das Spiel der Spiele nicht in dieser Form – erst kam Corona, dann der Schalke-Abstieg. Hier die wichtigsten Infos zum Revierderby!

Was erwartet die Dortmunder Polizei beim Derby?

Klar: Wie immer läuft die Partie unter Hochrisikospiel. Aber diesmal kommen mehrere Unbekannte dazu: Haben die Fans noch offene Rechnungen aus den letzten Jahren? Wie hoch ist das Aggressionspotenzial? "Und wir haben natürlich die Vorfälle in Nizza und Marseilles in unsere Planungen einbezogen", erklärt Polizeisprecher Oliver Peiler. Er verspricht die übliche "starke Polizeipräzenz".

Wo treffen sich die Fans? Ist ein Fan-Marsch geplant?

Viele Fans (oft beider Teams) treffen sich auf dem Alten Markt in der Dortmunder Innenstadt. In den vielen Kneipen ringsum fließt dann schon das ein oder andere Bier. Für Samstag haben die Ultras von "The Unity" zudem dazu aufgerufen, um 11 Uhr zum Friedensplatz zu kommen. Ob das Treffen in einem Fanmarsch über die Hohe Straße mündet ist unklar – aber ziemlich wahrscheinlich.

Treffen BVB- und Schalke Fans aufeinander?

Möglichst nicht, dafür sorgt die Polizei so gut sie kann. Ganz verhindern lässt sich das natürlich nie. Es werden rund 7000 Gäste-Fans erwartet, weiß Polizeisprecher Peiler. "Wir leiten die Fans wieder mit unserem Wege-Konzept zum Stadion." Das habe sich in den letzten zehn Jahren bewährt. Schon in Gelsenkirchen halte man die Augen offenen, um "alleinreisende" Ultras abzufangen.

Der Plan: S04-Fans kommen aus Gelsenkirchen mit drei Sonderzügen (s.u.) am Hauptbahnhof Dortmund an, werden über den Nordausgang in Sonder-U-Bahnen gelotst und am Stadion zum Eingang Nord begleitet. Dort trennt wie gehabt eine Wagenburg der Polizei die beiden Fanlager – BVB südlich, Schalke nördlich. Aber der Stadionvorplatz ist natürlich ein kritischer Punkt.

Gibt es noch Karten?

Die Chancen stehen schlecht, vor allem für Nicht-Mitglieder. Bei Spielen gegen Schalke und Bayern München gilt grundsätzlich: Der Ticket-Zweitmarkt ist nur für Vereinsmitglieder geöffnet.

Wo kann ich parken?

Wie immer: Am besten gar nicht! In den umliegenden Vierteln gilt meist Anwohnerparken – und an Heimspiel-Tagen wird strenger kontrolliert als sonst. Da kann ein Ticket schnell 25 Euro oder mehr kosten.

Die Bezahl-Parkplätze rund ums Stadion sind natürlich geöffnet, hier ist Platz für knapp 10.000 Stellplätze. Da gibt's bei der Heimreise natürlich Stau... Am diesem Samstag kommt erschwerend eine wichtige Messe dazu: Wegen der InterTabac seien zwei große Parkplätze an der Westfalenhalle für Fußballfans gesperrt, erklärt die Polizei.

Eine gute Alternative ist der Parkplatz Otto-Hahn-Straße an der Uni: Von hier pendelt an Spieltagen ein Shuttle-Bus. Zudem hat die Stadt rund 3000 Plätze auf Park&Ride-Parkplätzen. Hier eine Übersicht über alle P&R-Flächen.

Gibt's es störende Baustellen?

Ja! Die Strobelallee direkt am Stadion wird komplett umgebaut. Die Zufahrt zum Rabenloh ist eingeschränkt, ein schneller Drop-Off ist gegebenenfalls nicht möglich. Die Zufahrt zum Parkplatz ist frei.

Gibt es DB-Sonderzüge?

Das Angebot an Sonderzügen ist stark geschrumpft. Die Deutsche Bahn fährt nur zusätzlich um 18.12 Uhr (RB 20292 Stadion/Hauptbahnhof/Lünen). Wegen der engen Personaldecke (Fachkräftemangel, viele Kranke) gebe es keine weiteren Zusatzüge, erklärt DB-Regio-Sprecher Dirk Pohlmann.

Es gibt aber drei Sonderzüge für Schalke-Fans aus Gelsenkirchen. Die Zeiten seien nicht fix – je nach Zwischenfällen und Situation vor Ort könne sich die Abfahrt verschieben, so Polizeisprecher Peiler:

ab Hbf Gelsenkirchen: 12.18 Uhr, 12.47 Uhr, 13.21 Uhr

12.18 Uhr, 12.47 Uhr, 13.21 Uhr ab Signal-Iduna-Park: 18.41 Uhr, 19.12 Uhr, 19.42 Uhr

Ich habe keine Lust auf Fußball. Was soll ich bloß tun?

Nicht aus dem Haus gehen! Falls das nicht geht, sollte man zumindest drei Dinge meiden:

den Nahverkehr und Bahnhöfe

alle Kneipen mit Sky-Abo

Orte wie Fußgängerzone, Alter Markt, Friedensplatz, Hohe Straße, Kreuzviertel und Lindemannstraße

Finden in Dortmund Parallel-Veranstaltungen statt, die z.B. Verkehrslage verschärfen?

InterTabac: Vom 15. bis 17. September findet in den Westfalenhallen eine der wichtigsten Messen des Jahres statt. Die InterTabac ist die weltgrößte Fachmesse für Tabakwaren und Rauchbedarf und zieht entsprechend viel Publikum nach Dortmund. Daher fallen auch Parkplätze weg. Auch bei der An- und Abreise kann es rund ums Stadion voller werden. Die Messe geht von 10 bis 18 Uhr.

Dortmunder Museumsnacht: Von 16 Uhr bis in die Nacht finden über ganz Dortmund verteilt viele Veranstaltungen statt – auch auf dem Friedensplatz, den The Unity ab 11 Uhr zum Treffpunkt auserkoren hat. Zudem bietet das Museumsnacht-Ticket freie Fahrt im ÖPNV, der damit noch voller werden könnte. Wer von einem Museum zum anderen pendeln will, sollte also auf Zeit und Strecke achten.

