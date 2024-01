Zwei schwer Verletzte Axt-Angriff in Dortmund – Männer dringen in Haus ein

Dortmund. Blutige Attacke in der Dortmunder Nordstadt: In der Nacht sind bis zu sechs Männer in ein Haus eingedrungen – mit Axt, Messer und Schlagstock.

Die Dortmunder Polizei sucht vier bis sechs flüchtige Gewalttäter: Sie sollen um 1 Uhr in der Nacht auf Dienstag in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen sein und zwei junge Bewohner (17 und 20 Jahre) attackiert haben. Dann flüchteten sie.

Die Zeugenaussagen zum Angriff in der Rückerstraße (Nordstadt) gehen auseinander, erklärt Polizeisprecherin Diana Krömer. Klar scheint: Ein 17-Jähriger wurde mit Messer und Axt angegriffen und schwer verletzt – die Polizei fand ihn mit einer stark blutenden Oberschenkelverletzung im Treppenhaus. Das zweite Opfer wurde am Kopf verletzt: Einer der Täter attackierte den 20-Jährigen mit einem Schlagstock. Zeugen brachten ihn per Auto ins nahegelegene Klinikum Nord. Lebensgefahr besteht bei beiden nicht.

Angriff in Dortmund: Opfer lebten im selben Haus

Laut Krömer lebten beide Opfer im selben Haus, allerdings in zwei verschiedenen Wohnungen. Ob die Dortmunder im Treppenhaus attackiert wurden oder die Angreifer bis in die Wohnung kamen, sei bisher unklar, erklärt die Polizeisprecherin. Ebenso unklar sei, ob die Familien der beiden jungen Opfer die Attacke mit ansehen mussten.

Ein Polizeihund nahm sofort die Spurensuche auf. Mit Erfolg: Der Hund führte die Polizei zu Axt und Schlagstock. Auch das Messer fanden die Beamten. Wo genau die drei Tatwaffen gefunden wurden, konnte die Sprecherin bisher nicht klären.

Bekannte? Beziehung, Motiv, Hintergrund unklar

Hintergrund und Motiv der Angriffe seien bisher völlig unklar, erklärt Krömer. Auch die Frage, in welcher Beziehung Angreifer und Opfer miteinander standen, sei noch offen. Die Angreifer sind weiter flüchtig – die Zeugen beschrieben sie laut Polizei nur sehr vage:

vier bis sechs Männer

ca. 30 bis 40 Jahre

arabischer Herkunft

Die Ermittlungen gehen weiter. Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer kennt die Täter, hat sie beobachtet oder kann nähere Angaben zur Tat machen? Hinweise an die Polizei Dortmund: 0231/1327441

