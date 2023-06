Von Beachvolleyball bis Rudern: Ferienworkshops in Bottrop

Kinder und Jugendliche können in den Sommerferien auf der Sportanlage Jacobi in Bottrop die Sportart Beachvolleyball ausprobieren.

Bottrop. Sportlich können Kinder und Jugendliche die Sommerferien verbringen. Die Workshops sind auch für Anfänger geeignet. Noch sind Plätze frei.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bottrop hat Ferien-Workshops für Kinder und Jugendliche organisiert. Hier ist der Überblick:

Tennis: Am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. Juni, jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, findet auf der Anlage des TC Eigen-Stadtwald an der Stenkhoffstraße ein zweitägiger Tennis-Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren statt. Vereinstrainer vermitteln dort erste Grundlagen des Tennissports. Teilnahmegebühr: fünf Euro.

Bottroper Ferienkinder können Schach spielen oder Klettern gehen

Schach: Am Montag, 3. Juli, von 10 bis 14 Uhr, können neun- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche im Liebfrauen-Gemeindehaus an der Buchenstraße Schach spielen. Der Schachverein Bottrop 21 ist mit erfahrenen Spielern vor Ort, die den Nachwuchs anleiten. Teilnahmegebühr: drei 3 Euro.

Klettern: Am Donnerstag, 6. Juli, findet von 12 bis 15 Uhr ein Kletter-Workshop für Elf- bis 17-Jährige in der Kletterarena 79 am Südring statt. Das Programm besteht aus einer Einführung in das Sichern und dem Klettern mit selbst gewählter Schwierigkeit unter Anleitung von ausgebildeten Trainern. Teilnahmegebühr: drei Euro.

Beachvolleyball: Am Mittwoch, 12. Juli, können Elf- bis 17-Jährige von 11 bis 15 Uhr auf der Beachanlage Jacobi in Fuhlenbrock die Sportart Beachvolleyball ausprobieren. Geleitet wird das Ferienangebot von Vereinstrainern des VC Bottrop 90. Teilnahmegebühr: drei Euro.

Billard: Am Donnerstag, 13. Juli, können Elf- bis 17-Jährige von 10 bis 15 Uhr im Billardleistungszentrum des BC Weywiesen 24/09 an einem Billard-Workshop teilnehmen. Vereinstrainer zeigen dort erste Grundlagen und Techniken. Zudem wird ein kleines Turnier gespielt. Teilnahmegebühr: drei Euro.

Badminton: Am Donnerstag, 20. Juli, können Elf- bis 17-Jährige von 17 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle an der Loewenfeldstraße in Kirchhellen Badminton spielen. Weitere Angebote finden jeweils mittwochs, 26. Juli und 2. August, von 17 bis 19 Uhr in der Sporthalle an der Berufsschule statt. Geleitet werden die drei Workshops von einem Trainer der Bottroper Badminton-Gemeinschaft. Teilnahmegebühr pro Workshop: ein Euro.

Rudern: Am Samstag, 22. Juli, findet von 10 bis 13 Uhr am Bootshaus der Rudergemeinschaft Bottrop am Rhein-Herne-Kanal ein Schnupperkurs im Rudern für elf- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche statt. Gute Schwimmkenntnisse und das Seepferdchen-Schwimmabzeichen sind Voraussetzung für die Teilnahme. Gebühr: drei Euro.

Alle Angebote eignen sich für Anfänger. Anmeldung: 02041 70-3654, E-Mail: junge.angebote@bottrop.de. Info: www.bottrop.de/junge-angebote

