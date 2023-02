Schon wieder brennen Strohballen in Bottrop-Kirchhellen

Am frühen Montagmorgen, 27. Februar, musste die Feuerwehr Bottrop zu einem Brand ausrücken. In Bottrop-Kirchhellen standen erneut Strohballen in Flammen.

Bottrop-Kirchhellen. Feuer in Bottrop-Kirchhellen: Dieses Mal haben im Overhagener Feld Strohballen gebrannt. Es ist der vierte Brand innerhalb weniger Wochen.

Am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr meldete die Polizei Rauch und Feuerschein im Bereich Overhagener Feld. Als die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen eintrafen, brannten Strohballen auf einer Fläche von circa 10 x 20 Metern.

Da der Brand drohte auf ein anliegendes Waldstück überzugreifen, wurde zunächst eine Riegelstellung aufgebaut. Weitere Einsatzkräfte legten danach eine Wasserversorgung von der nahegelegenen Feldhausener Straße.

Strohballen mussten in Bottrop-Kirchhellen kontrolliert abgebrannt werden

Da die Strohballen bereits in Vollbrand standen, entschied die Einsatzleitung, sie kontrolliert abbrennen zu lassen. Um an die Glutnester zu kommen, werden derzeit die Strohballen mit einem Teleskoplader auseinandergezogen.

Die Feuerwehrkräfte sind noch für circa eine Stunde vor Ort mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Bereits der vierte Brand innerhalb kurzer Zeit: Geht ein Feuerteufel in Bottrop um?

Die Feuerwehren von Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen mussten in gut zwei Wochen vier Strohballenbrände löschen. Den ersten Brand meldeten Anwohner aus Feldhausen in der Nacht des 7. Februars. 30 Strohballen standen auf einem Feld an der Kreuzung Lippweg/Liboriweg in Flammen. Andreas Lesch, Sprecher des Polizeipräsidiums Recklinghausen sagte: „Wir gehen von Brandstiftung aus.“

Das Gleiche gilt für den Brand in Scholven unweit der Stadtgrenze in der Nacht zum Donnerstag, 16. Februar. Die Polizei sucht Zeugen, die vor dem Brand etwas Ungewöhnliches bemerkt haben (0209 365 7112).

Die Feuerwehr Gladbeck bei den Löscharbeiten an der neuen Strohlagerhalle der Overgünnes in Zweckel. Foto: Feuerwehr Gladbeck

Eine Nacht später brannte in Zweckel die neue Strohlagerhalle auf dem Hof Overgünne. In diesem Fall gibt es nach Angaben der Polizei aber keinerlei Anzeichen für eine Brandstiftung. Bei Strohballenbränden überprüfen die Ermittler immer auch eine Selbstentzündung als mögliche Brandursache. Das kann passieren, wenn im feuchten Heu Mikroorganismen die sauerstoffreiche Zellulose zersetzen.

