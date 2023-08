Politik paradox: Warum Bottrops Linke Bürgerbegehren ablehnt

Bottrop. Politik paradox: Bottrops Linke sieht die Verwaltung im Hansaviertel. Darum will sie die fast gleiche Bürgerbegehren-Forderung im Rat ablehnen.

Die Bottroper Linkspartei spricht sich für die Nutzung des früheren Karstadt-Gebäudes als Verwaltungszentrum aus. Der Forderung des Bürgerbegehrens „Neustart Bottrop“ wolle die Linke im Stadtrat dennoch nicht stattgeben, kündigte Ratssprecher Niels Holger Schmidt gegenüber der WAZ an. Dazu sehe er zu großen Klärungsbedarf darüber, aus welchen Motiven heraus sich einige Mitglieder des Lenkungskreises für das Bürgerbegehren einsetzten, sagte Schmidt.

„Das ehemalige Karstadt-Gebäude lässt sich durchaus als Verwaltungstrakt nutzen. Wir haben als erste Partei gefordert, diese Variante zu prüfen“, erklärte der Ratsherr. Klar sei ihm jedoch, dass in dem früheren Kaufhaus nicht alle Fachbereiche der Verwaltung zusammengezogen werden könnten. Daher müsse die Stadt zwingend auswerten, welche bisher genutzten Gebäude die Stadt mit Sanierungen oder Neubau ertüchtigen könne, sagte Schmidt. Teilweise hat die Verwaltung dazu bereits Kostenmodelle vorgelegt.

Verkauf der Saalbau-Fläche für Linke keine Option

Bei einem Verzicht auf den geplanten Verwaltungsneubau am Droste-Hülshoff-Platz müsse die Stadt den alten Saalbau modernisieren, fordert die Linkspartei. „Eine Verwertung des Saalbau-Areals durch eine Privatisierung der Fläche lehnen wir entschieden ab“, betonte Niels Schmidt. Bottrop braucht dort vielmehr eine „zeitgemäße Stätte für kulturelle und bürgerschaftliche Veranstaltungen“.

Den Saalbau in Bottrop will die Linkspartei modernisieren lassen, wenn auf dessen Gelände womöglich doch kein neues Verwaltungsgebäude gebaut werden sollte. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Der Ruf der Linken nach einem Verwaltungssitz im Karstadt-Bau deckt ich mit der Forderung des Bürgerbegehrens. Dieses verlangt ja auch, dass die Verwaltung in teils leerstehende Gebäude im Hansaviertel in der Fußgängerzone einzieht. Die Unterschriftensammlung ist in der vorigen Woche erfolgreich gestartet. Ratsherr Schmidt aber fragt: „Wer könnte ein Interesse an der Verwertung des Saalbau-Geländes haben, falls dort kein Rathaus-Anbau errichtet oder der Saalbau nicht wiederbelebt wird?“

Linke fragt nach Privatinteressen hinter Bürgerbegehren

Welche Unternehmer haben in Nachbarschaft des Saalbau-Areals Immobilien oder wolle vielleicht keine Großbaustelle vor der Haustür?, mutmaßt der Ratsherr. Möglicherweise gebe es private Interessen, das Bürgerbegehren zu starten. Um dies transparent zu machen, habe die Linke entsprechende Fragen an die Stadt gestellt.

Wie die CDU kritisiert in der Debatte um den Rathausausbau auch die Linke die Stadtspitze. Im Rat wisse man nicht, woran man sei. „OB Tischler muss klar sagen, wohin die Verwaltung will und eindeutige Vorschläge vorlegen. Die Verantwortung darf er nicht bei den Ratsleuten parken”, meint Niels Schmidt. Tischler hatte eine solche Verwaltungsempfehlung allerdings nach weiteren, entsprechenden Forderungen von Ratsvertretern für die ersten Gremiensitzungen nach der Sommerpause bereits angekündigt.

