Orgelvesper bei Kerzenschein in Bottrops Herz-Jesu-Kirche

Auf der großen Rensch-Orgel in Herz-Jesu spielt Gerd-Heinz-Stevens am Sonntag die Orgelvesper bei Kerzenschein.

Bottrop. Am Sonntag findet die traditionelle Orgelvesper in Bottrops größter Kirche statt. Gerd-Heinz Stevens spielt Werke der französischen Romantik.

Auch in diesem Jahr spielt Gerd-Heinz Stevens die traditionelle Orgelvesper bei Kerzenschein in der Herz-Jesu-Kirche. Auf dem Programm stehen am Sonntag, 6. Dezember um 17 Uhr, Orgelwerke zum Thema „Glocken“ aus der französischen Romantik. Wie in jeder Vesper steht auch dann der Lobgesang Mariens, das „Magnificat“, im Mittelpunkt.

Aktuelle Infos zur Situation von „Orgel Plus“ in Coronazeiten

Neben Glockenmusiken erklingen daher auch Kompositionen über das „Magnificat“ aber auch eine eigene Improvisation von Gerd-Heinz Stevens. Nach der Vesper können sich die Besucher außerdem über den Vorbereitungsstand zum Festival Orgel Plus informieren . Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Eine Anmeldung für die Orgelvesper ist unter orgelplus@t-online.de bis Sonntag 12 Uhr möglich.