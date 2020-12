Nur Streaming-Konzerte bei Bottrops Orgel Plus-Festival

Die Konzertsäle bleiben leer in diesem Jahr, so wie hier der Kammerkonzertsaal. Festivalleiter Gerd-Heinz Stevens musste das Programm wegen Corona in diesem Jahr abspecken. Manches kann nachgeholt werden.

Bottrop. Aufführungen werden nur aus der Herz-Jesu-Kirche übertragen. Abschlusskonzert und Orgelfahrt auf 2022 verlegt. Kaffeekonzert fällt aus.

Planungssicherheiten gibt es in diesem Corona-Jahr nicht - schon gar nicht für Kulturveranstaltungen. Seit der vergangenen Woche haben sich noch einmal Änderungen ergeben, die das 33. Festival Orgel Plus betreffen. Wie Festivalleiter Gerd-Heinz Stevens jetzt bekannt, werden alle Konzert aus technischen Gründen nur in der Herz-Jesu-Kirche stattfinden und zwar ohne Publikum. Die Programme werden aber jeweils live gestreamt. Die Pfarrei hat in den vergangnen Tagen bereits die notwendigen Leitungen gelegt.

„Weiterhin haben wir zusammen mit Kirche und Kulturamt entschieden, in insgesamt vier Gottesdiensten zu musizieren“, sagt Gerd-Heinz Stevens. Zum Eröffnungsgottesdienst am 3. Januar um 11.15 Uhr und abends um 18 Uhr in der St. Cyriakus und am 10. Januar um 9.30 Uhr in Herz Jesu und 18 Uhr wiederum in St. Cyriakus erklingen Programmteile der angekündigten Mitwirkenden. Die musikalischen Werke des angepassten Programms werden zeitnah auf der Homepage des Festivals veröffentlicht. Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nur über die Kanäle der Kirchengemeinde nach Weihnachten möglich.

Manches kann nachgeholt werden

Entfallen muss das Kaffeekonzert für Senioren in der Martinskirche, das zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll. Die Dresdner Bach-Solisten, die das Abschlusskonzert am 10. Januar gestalten sollten, werden mit ihrem Programm für Januar 2022 eingeladen. Ganz entfallen muss entgegen der letzten Ankündigung auch die Orgelexkursion. Geplant ist dafür möglicherweise eine kleine Zusatzfahrt im Sommer. Der Besuch im niederländischen ‘s-Hertogenbosch wird in der nächsten Festivalausgabe 2022 nachgeholt. „Wir danken allen Mitwirkenden und Organisatoren für ihre Geduld und ihre Bereitschaft, ständig umzuplanen und auch dem treuen Publikum für Geduld und Unterstützung“, so Gerd-Heinz-Stevens.

Bereits gekaufte Karten können ab 4. Januar in der neuen Theaterkasse im Kulturzentrum zurückgegeben oder als Spende behalten werden. Aktuelle Infos gibt es auf www.orgelplus.de.