Mischling Boomers Beine zittern: Ein Fall fürs Tierarztmobil

Bottrop. Am neuen Tierarztmobil im Ruhrgebiet können bedürftige Senioren ihre Haustiere kostenlos behandeln lassen. So lief der erste Tag in Bottrop.

Haustiere sind Familienmitglieder. Und wenn Familienmitglieder krank werden, sorgt man sich um sie. Mischling Boomer, dem mit zehn Jahren schon recht betagten Vierbeiner von Ulrich Böhmer (64), zittern die Hinterbeine, er atmet schwer. Doch die Untersuchung beim Tierarzt, die Behandlung mit Medikamenten sind oft sehr teuer. Der Bottroper ist deshalb erleichtert, dass es jetzt das Tierarztmobil für bedürftige Senioren und ihre tierischen Begleiter im Ruhrgebiet gibt.

Tierärztin Christiana Brathe untersucht und behandelt die Haustiere immer dann, wenn das ETN-Tierarztmobil in Bottrop hält. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Diese mobile Tierarztpraxis, getragen vom Verein Europäischer Tier- und Naturschutz (ETN) mit Sitz in Much, steht an diesem Donnerstag zum ersten Mal in Bottrop auf dem Berliner Platz. Tierärztin Christiana Brathe bescheinigt Boomer nach der kostenlosen Untersuchung „mehrere Baustellen“, gibt dem Herrchen Medikamente und Behandlungsanweisungen mit auf den Weg. Und einen Folgetermin. Ist Boomer wieder hinzukriegen? „Ich hoffe doch“, sagt Ulrich Böhmer, der das Tier vor zwei Jahren nach dem Tod eines Bekannten übernommen habe.

Tierarztmobil in Bottrop: Jack-Russel-Terrier-Mix Schröder hat schlechte Zähne

Vor der Tierarztmobil-Tür wartet derweil Günter Linning (60) mit seinem Jack-Russel-Terrier-Mix Schröder (7). Was ist sein Problem? „Er kriegt die Zähne gemacht“, erzählt Herrchen. Er ist froh, dass er die regulären Tierarztkosten sparen kann, „ich habe Grundsicherung“. Wenn es gar nicht anders ginge, würde er das aber irgendwie stemmen: „Für mein Tier tue ich alles!“ Und leiden, das soll sein Hund, den er bereits als Welpe bekam, auf keinen Fall. Noch ein kleines bisschen muss Schröder sich allerdings gedulden, gerade ist spontan ein Halter hergekommen, weil sein Hund von einem E-Roller angefahren worden sei...

+++ Neuigkeiten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier zum kostenlosen WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden! +++

Alle Fälle schaut sich Christiana Brathe genau an. Eine Aufgabe, die für die gestandene Tierärztin aus Haltern ganz nebenbei neue Herausforderungen mit sich bringt. Den größten Stress am ersten Tag im Tierarztmobil bereitete ihr tatsächlich, dieses zu rangieren. Es ist ein umgebauter Rettungswagen, randvoll mit Medikamenten und medizinischem Gerät. Zudem ist sie darauf eingestellt, dass die Tierarzttermine für die Seniorinnen und Senioren durchaus auch einen sozialen Aspekt haben. „Sie genießen es, über ihre Tiere zu reden“, weiß Julia Vasbender, die Projektleiterin beim Verein ETN.

Julia Vasbender ist Projektleiterin für den Einsatz des Tierarztmobils im Ruhrgebiet. Zur Betreuung der Termine in Essen sucht sich noch einen Tierarzt bzw. eine Tierärztin. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Christiana Brathe hat allerdings auch die Hoffnung, im Mobil möglicherweise etwas mehr Zeit für Tier und Halter zu haben als in der regulären Praxis. Gleichzeitig müsse man mit Blick auf das teils hohe Alter der Herrchen und Frauchen auch stets abwägen, was sie an weiterer Therapie noch zu Hause umsetzen können.

Tierarztmobil: 60 Prozent der tierischen Patienten sind Hunde

Behandelt hat sie am ersten Tag in Bottrop etwa auch einen Hund mit einer chronischen Bauchspeicheldrüsenerkrankung und einen Vierbeiner mit Ohrenentzündung. Erfahrungen aus Bonn, wo bereits seit zwei Jahren ein ETN-Tierarztmobil im Einsatz ist, haben gezeigt, dass die tierischen Patienten zu 60 Prozent Hunde sind, gefolgt von Katzen und Kleintieren wie Kaninchen. Schildkröten oder Vögel dagegen sehe man selten im Mobil.

Für die ausschließlich in Bottrop tätige Ärztin ist diese Arbeit eine Herzensangelegenheit: „Ich finde diese Idee des Vereins ganz toll.“ Und nicht nur sie sowie die Senioren: Seit die Veterinärin am Morgen das Tierarztmobil auf dem Berliner Platz geparkt hat, erhält sie viel Zuspruch – und in einem Fall sogar eine spontane Zehn-Euro-Spende zur Unterstützung der Arbeit. Eine junge Frau, die sich nach den Bedingungen für die kostenlose Behandlung im Mobil erkundigt, bringt es so auf den Punkt: „Finde ich gut, was ihr hier macht!“

Damit das Tierarztmobil Ruhrgebiet ab Oktober auch Essen ansteuern kann, wird noch eine Tierärztin bzw. ein Tierarzt für den dortigen Einsatz gesucht. Kontakt: j.vasbender@etn-ev.de

Vier Standorte in Bottrop und Essen ab Oktober Seit zwei Jahren ist das Tierarztmobil des Europäischen Tier- und Naturschutzvereins (ETN) bereits in Bonn im Einsatz. Eine Unterstützung für bedürftige Senioren und ihre Haustiere, die sich laut Verein „bereits nach wenigen Monaten als äußerst nötig erwiesen hat“. Deshalb nun der Start des Projektes auch in Bottrop und Essen. In den ersten drei Wochen wird das ETN-Tierarztmobil Ruhrgebiet jeweils donnerstags am Berliner Platz halten. Nach der Anlaufphase sind ab Oktober diese Stationen geplant: Dienstag, 8.30 bis 17 Uhr, Berliner Platz, Bottrop; Mittwoch, 8.30 bis 17 Uhr, Boyer Markt, Bottrop; Donnerstag, 9 bis 17.30 Uhr, Dreiringplatz, Essen-Steele; Freitag, 9 bis 13 Uhr bzw. 14 bis 18 Uhr, Zentren 60 plus, Messings Garten 4 bzw. Butzweg 5, Essen. Terminvergabe:0178 - 9759034. Ein Nachweis über die Bedürftigkeit ist mitzubringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop