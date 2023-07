Kolpingsfamilie: Erstmals Sportabzeichen mit Boule

Bottrop-Kirchhellen. Premiere an der Boule-Bahn: 18 Boule-Spieler der Kolpingsfamilie Kirchhellen haben das Sportabzeichen in dieser Sportart gemacht.

Der Boule-Spielkreis der Kolpingsfamilie Kirchhellen hat sich in diesem Sommer erstmalig am Boule-Sportabzeichen-Wettbewerb beteiligt, der vom Deutschen Petanque – Verband veranstaltet wird. Mit Erfolg: Jetzt hat der Verband 18 Sportabzeichen in Kirchhellen verliehen.

Das Boule-Sportabzeichen (BSA) wurde vor genau drei Jahren veröffentlicht, meldet der Petanque-Verband NRW. Gedacht war es als Auszeichnung im Breitensport des Deutschen Pétanque-Verbandes (DPV), die neben dem üblichen Spiel für Wettbewerb und Spaß am Training sorgen sollte.

1000. Sportabzeichen geht nach Kirchhellen

„Nach drei Jahren sind jetzt 1000 Sportabzeichen überreicht worden. Und das obwohl die Corona-Pandemie Trainings erschwerte oder sogar verbot. Man kann also sagen: Ziel erreicht. Besonders erfreulich ist, dass das 1000. Abzeichen wirklich an ein Mitglied einer typischen Breitensportgruppe geht.“

Eine Teilnehmerin des vom Boule-Spielkreis der Kolpingsfamilie Kirchhellen hatte sich nämlich an den DPV gewandt, ob es für eine Gruppe wie den Boulespielkreis möglich sei, die Prüfung zum Boule Sportabzeichen abzulegen. Bei den Spielerinnen und Spielern des Boulespielkreises der Kolpingsfamilie in Kirchhellen geht es natürlich um das Boulespiel auch mit sportlichem Ehrgeiz, aber ohne Leistungsdruck etwa durch einen Ligabetrieb.

„Mit einer Zahl von 18 Boule-Sportabzeichen haben die Spielerinnen und Spieler gezeigt, was sie können“, sagen die Prüfenden in Kirchhellen Regina Dreischer-Fingerle und Hanjo Fingerle, die maßgeblich an der Entwicklung des BSA mitgearbeitet haben. Bei der Vergabe der Sportabzeichen an der Boule-Bahn hinter der Bezirksverwaltungsstelle freuen sie sich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern - und darüber, dass das 1000. Abzeichen in NRW überreicht werden kann. War doch der NRW Verband federführend für die Einführung des BSA 2020.

Der Wettstreit besteht aus je drei Prüfungen im Legen und Schießen. Für das bronzene Sportabzeichen mussten 45 Punkte., für das silberne 60, und für das goldene 75 Punkte erreicht werden. Die 18 Starter des Spielkreises der Kolpingsfamilie haben alle Prüfungen bestanden, drei sogar in der Version Gold.

Aber wie heißt das Spiel mit den Kugeln denn nun richtig? Boule natürlich, sagt die Kolpingsfamilie. Hanjo Fingerle sagt dazu: „Für den französischen Nationalsport haben sich in Deutschland zwei Begriffe eingebürgert: Boule für den Breitensport, Pétanque für den Spitzensport. Im täglichen Gebrauch geht es aber auch durcheinander.“

