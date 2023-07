Passanten zerren Klimakleber in Bottrop von der Straße

An der Essener Straße/ Lehmkuhler Straße in Bottrop haben Klimakleber der „Letzten Generation“ sich am Freitagmorgen auf die Fahrbahn geklebt.

Bottrop. Mehrere Klimakleber wollten sich in Bottrop auf die Essener Straße kleben. Passanten und Polizei wollten dies verhindern. Was genau passierte.

Drei Klimakleber der „Letzten Generation“ haben versucht, sich auf der Essener Straße nahe Lehmkuhler Straße in Bottrop festzukleben. Das teilte die Polizei. Der Vorfall passierte am Freitagmorgen.

Mehrere Passanten informierten sofort die Polizei und versuchten gleichzeitig die Aktivisten von ihrer Aktion abzuhalten, so die Polizei. Dabei wurde eine Klimakleberin leicht verletzt.

Wie die Behörde angibt, trafen die Beamten innerhalb kürzester Zeit ein und konnten insgesamt vier Personen feststellen, von denen drei aktiv den Verkehr behindern wollten, während der Vierte die Aktion mit einem Video festhalten wollte. Bei den drei Klimaklebern handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Bottrop, einen 24-jährigen Mann aus Viersen und einer 18-Jährigen aus Lippstadt.

Die Drei wurden in Gewahrsam und mit zur Wache genommen. Laut Polizei werden derzeit mögliche strafrechtliche Konsequenzen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft geprüft. Die Aktivisten sorgten für eine erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung, die aber aufgrund des schnellen Einschreitens zeitnah behoben werden konnte, so die Polizei weiter.

Auf Twitter kursiert ein Video von der Aktion in Bottrop

In einem Video, welches auf Twitter kursiert, ist zu sehen, wie zwei Männer einen Aktivisten gewaltsam von der Straße zerren und ihn in ein nahes Gebüsch werfen. Der junge Mann steht aber sofort wieder auf und setzt sich wieder auf die Fahrbahn.

Eine Passantin zieht eine Aktivistin sogar an den Haaren von der Straße. „Bist du nicht ganz dicht?“, schreit sie die Aktivist an. Ein Follower schreibt dazu: „Ich sehe hier mehrfache Körperverletzung, Beleidigung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.“ In seinem Tweet hat er die Polizei verlinkt und fragt: „Sind Sie da dran?“ Die Polizei antwortet darauf mit dem Tweet: „Selbstverständlich ermitteln die zuständigen Behörden in dem Fall.“

