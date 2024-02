Der große Rosenmontagsumzug in Bottrop startet um 10.30 Uhr an der Essener Straße. (Archivbild aus 2023)

Live-Bericht Karneval: Rosenmontagszug in Bottrop startet am Vormittag

Bottrop Der Bottroper Rosenmontagszug startet um 10.30 Uhr auf der Essener Straße. Hier lesen Sie alle Informationen zum Höhepunkt der Session.

Die Karnevalssession steuert auf ihren Höhepunkt zu: Am Montag rollt der Rosenmontagszug ab 10.30 Uhr durch die Stadt. Hier berichten wir live vom Bottroper Rosenmontagszug.

Auf der Essener Straße stellen sich ab 9 Uhr die Fußgruppen, Kapellen, Tanzgruppen und Festwagen auf und ziehen ab 10.30 Uhr durch die Innenstadt über Peterstraße und Hans-Böckler-Straße. In Höhe der Böckenhoffstraße wird sich ausschließlich für den Wagen des Stadt- und den des Kinderprinzenpaares eine Sicherheitsschleuse öffnen: Sie rollen auf den Ernst-Wilczok-Platz zum Rathaussturm, während der Rest des Zuges bis zum Kreuzung Am Lamperfeld zieht. Grund ist die große Baustelle Am Lamperfeld.

Bottroper Rosenmontagszug mit rund 35 Einheiten

Etwa 17 Wagen und 15 Fußgruppen nehmen an dem Rosenmontagszug durch Bottrop teil. Zum ersten mit dabei ist das Spielmobil „Rollmobs“. Neben den städtischen Jugendamtsmitarbeitern werden der BDKJ-Abenteuerspielplatz, das Kirchhellener Jugendhaus „F!“ , das „Manus“ sowie die OT Batenbrock Teil der Fußgruppe sein, während die Kinder Kamelle aus den oberen Fenstern des Doppeldecker-Busses werfen werden.

Auf dem Parkstreifen vor dem Jahnstadion löst sich der Zug auf. Wer die Prinzenpaare beim Rathaussturm unterstützen will, kann über die Straße Am Lamperfeld zum Rathaus gehen. Gegen Mittag übernehmen die Narren dann – für kurze Zeit – die Macht im Rathaus.

Mit Blick auf das Wetter müssen die Jecken noch ein wenig die Daumen drücken: Es soll am Vormittag regnen, schauerartige Güsse sind vorhergesagt. Gegen 12 Uhr soll sich das Wetter bessern und eventuell sogar ein bisschen die Sonne scheinen.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop