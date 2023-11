Flugplatz Schwarze Heide: Mensch stirbt bei Flugzeugabsturz

Bottrop/Hünxe/Dinslaken. Ein mit zwei Insassen besetztes Kleinflugzeug ist aus noch unklarer Ursache abgestürzt und zerbrochen. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät.

Ein Mensch ist bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe des Flugplatzes Schwarze Heide ums Leben gekommen. Trotz Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät. Der Mensch starb noch an der Unfallstelle. Ein zweiter Insasse wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr Bottrop mitteilte. Wie ein Sprecher der Polizei in Wesel sagte, dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an.

Nach Angaben der Feuerwehr fanden die Rettungskräfte das in mehrere Teile zerbrochene Kleinflugzeug am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in einem Waldstück in der Nähe des Flugplatzes. Die schwerverletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen befanden sich laut Feuerwehr nicht in dem Flugzeug. Gegen 22.15 Uhr rückten die letzten Rettungskräfte ab. Die Feuerwehr Bottrop war mit rund 60 Kräften im Einsatz. Unterstützt wurde sie vom Rettungsdienst der Stadt Dinslaken. (dpa/red)

