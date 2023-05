Energiepreise: Strom-Kunden bei der Ele zahlen bald weniger

Der Strompreis für Ele-Kunden in Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck sinkt.

Bottrop/Gladbeck/Gelsenkirchen. Der Energieversorger Ele senkt für ihre Kunden in Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck den Strompreis. Auch das Gas ist schon günstiger geworden.

Nachdem die Ele im März bereits eine Senkung der Gaspreise angekündigt hat, folgt nun die gute Nachricht für die Stromkunden in Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck: Mit Wirkung zum 1. Juli gehen die Preise einen ordentlichen Schritt nach unten, wie der Energieversorger jetzt mitteilt.

Beim Privatkundentarif „stromPlus“ sinke der mengenabhängige Arbeitspreis um 3,26 Cent je Kilowattstunde auf 40,70 Cent. Für einen Haushalt mit durchschnittlichem Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden ergebe sich daraus aufs Jahr eine Ersparnis von knapp 100 Euro. Der Grundpreis bleibt unverändert.

Das gelte auch für den Grund- und Ersatzversorgungstarif für Gewerbekunden und Landwirtschaft. Beim Tarif „companyPlus“ sinke der mengenabhängige Arbeitspreis um 2,39 Cent auf 39,95 Cent je Kilowattstunde. Preissenkungen gebe es auch bei den Wärmestrom- und Wärmepumpenstromtarifen. Hier liege die Ersparnis laut Ele in unterschiedlichen Tarifen zwischen drei und fünf Cent je Kilowattstunde.

Preis für Strom bei der Ele sinkt: Markt hat sich besser entwickelt als erwartet

Möglich sei diese Preissenkung zum einen durch gesunkene Beschaffungspreise. Die seien zwar immer noch deutlich höher als vor zwei Jahren, aber von den extremen Spitzen im letzten Sommer und Herbst inzwischen wieder ein gutes Stück entfernt. Zum anderen hat die turnusmäßige Überprüfung der Preiskalkulation weiteren Spielraum ergeben – der Markt hat sich in den letzten Monaten stabiler entwickelt als bei der letzten Kalkulation angenommen.

Alle Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung Strom und in den Wärmestromtarifen erhalten wie gewohnt in den nächsten Tagen eine individuelle Information über die Preisentwicklung.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop