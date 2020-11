Edeka-Konzern eröffnet in Bottrop zwei neue Supermärkte

Für den alten Netto-Laden am Cargo-Grundstück baut Edeka einen neuen. Am Eigener Markt entsteht bald ein großer Edeka-Supermarkt.

Der Edeka-Konzern wird zwei neue Einkaufsmärkte in Bottrop eröffnen. Als erstes wird der Netto-Markt an der Gladbeck Straße 158 komplett neu gebaut. Außerdem wird die Edeka-Gruppe auch am Eigener Markt einen großen Supermarkt eröffnen, neben dem zusätzlich ein Drogeriemarkt angesiedelt wird. Das kündigte Edeka-Sprecherin Elke Kaup an. Sie ist bei Edeka Rhein Ruhr verantwortlich für die Expansion des Unternehmens im Ruhrgebiet.

Oberbürgermeister Bernd Tischler spricht wegen der neuen Edeka-Pläne von einer Sternstunde für Bottrop. Während der neue Netto-Discountmarkt an der Gladbecker womöglich noch im kommenden Jahr eröffnet werden kann, wird der Bau des großen Edeka-Supermarktes am Eigener Markt voraussichtlich ein bis zwei Jahre länger dauern. Baudezernent Klaus Müller sagte jedoch, dass auch die Stadtverwaltung mit Hochdruck daran arbeiten werde, damit die Edeka-Pläne so schnell wie möglich verwirklicht werden können. Der ausgebrannte Cargo-Autohandel wird abgerissen.