Die letzte Schule für den Bottroper Süden steht vor dem Aus

Bottrop. Das Aus der Hauptschule Welheim ist so gut wie beschlossen. Wird es im Bottroper Süden bald überhaupt keine weiterführende Schule mehr geben?

Die Auflösung der letzten Bottroper Hauptschule ist so gut wie beschlossene Sache. Garantiert ist damit aber nicht, dass in das Hauptschulgebäude in Welheim in Zukunft auch wieder eine neue weiterführende Schule einziehen wird. Bottrops Schulressortleiter Karl Trimborn kann außerdem keine Garantie dafür übernehmen, dass alle jetzigen Schülerinnen und Schüler der Hauptschule bis zu ihren Schulabschlüssen noch in dem ihnen vertrauten Gebäude an der Welheimer Straße bleiben können. Ohnehin zeigen Zahlen der Stadt, dass die Hauptschule Welheim auch längst nicht mehr eindeutig d i e Schule für den Bottroper Süden ist, als die sie vor allem CDU-Vertreter noch immer ansehen.

Ausgerechnet in der Aula der Schule Welheim empfahl die große Mehrheit der Ratsvertreter dem Rat, die Hauptschule aufzulösen, weil dort seit Jahren zu wenige Eltern ihre Kinder anmelden. Die meisten Sprecher der Parteien verknüpften das mit der Forderung, dass das Hauptschulgebäude als Standort einer neuen weiterführenden Schule in Welheim erhalten bleiben müsse. Die SPD als stärkste Partei im Rat rückte davon allerdings demonstrativ ab. Denn es gibt in der SPD offensichtlich auch starke Tendenzen, die weiterführenden Schulen Alt-Bottrops lieber in der Stadtmitte zu konzentrieren.

Gut die Hälfte der Hauptschüler kommt aus dem Bottroper Süden

Ratsfrau Meike Schöps riet daher von frühzeitigen Festlegungen auch ausdrücklich ab und empfahl, sich erst einmal über die aktuellen Schuldaten zu informieren. „Auf dieser Grundlage sollten wir dann die Entscheidung treffen“, sagte sie. Das Schulressort veröffentlicht solche Zahlen teils auch schon. Das Team um Karl Trimborn weist darauf hin, dass nur etwas mehr als die Hälfte der inzwischen 178 Schülerinnen und Schüler der Welheimer Hauptschule (55 Prozent) überhaupt noch aus dem Bottroper Süden kommt.

In der Aula der Schule Welheim wurde das schrittweise Aus für die letzte Bottroper Hauptschule so gut wie beschlossen. Das Bild zeigt eine Sitzung des Bottroper Jugendhilfeausschusses. Foto: oH

Zum Bottroper Süden fasst die Schulverwaltung die Stadtteile Welheim, Batenbrock, Boy, Ebel, Welheimer Mark und Süd zusammen. Die Statistiken zeigen, dass aus diesen südlichen Stadtteilen insgesamt 98 Kinder und Jugendliche die Hauptschule Welheim besuchen. Rund 70 Hauptschülerinnen und Hauptschüler wohnen dagegen in anderen Bottroper Stadtteilen und zehn außerhalb der Stadt.

Weitaus mehr Kinder besuchen die Schulen in Bottrop-Mitte

Karl Trimborns Team macht außerdem klar, dass weitaus mehr Schülerinnen und Schüler aus dem Bottroper Süden die weiterführenden Schulen im Mitte-Bezirk besuchen. Danach sind aus den Süd-Stadtteilen jeweils mehr als viermal so viele Kinder und Jugendliche an den Gesamtschulen und den Gymnasien vertreten wie an der Hauptschule. Die Realschulen wiederum besuchen mehr als dreimal so viele Schülerinnen und Schüler. Auch die Zahl der 138 Gesamtschüler aus Welheim selbst überschreitet laut Statistik der Stadt die Zahl der Welheimer Hauptschüler (98) bei weitem. Realschülerinnen und Realschüler aus Welheim (97) gibt es fast gleich viele wie Hauptschüler.

Der Rat entscheidet Für die Fortführung einer Hauptschule Welheim müssen eigentlich mindestens 36 Kinder in zwei Eingangsklassen aufgenommen werden. Diese Mindestgröße erreichte die Hauptschule auch in ihren Jahrgängen 6 bis 8 schon nicht mehr. Für das Schuljahr 2020/2021 lagen für den neuen 5. Jahrgang elf Anmeldungen vor. Der Schulausschuss empfiehlt dem Bottroper Rat daher bei einer Gegenstimme mit 18 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen, die Auflösung der Hauptschule Welheim rückwirkend zum 1. August 2021. Die formelle Entscheidung wird der Rat voraussichtlich am 23. November 2021 treffen.

Wegen der relativ geringen Schülerzahl an der Hauptschule Welheim kann das Schulressort auch nicht versprechen, dass alle jetzigen Hauptschülerinnen und Hauptschüler ihre Schulabschlüsse garantiert noch in Welheim machen können. „Diese Zusicherung kann ich leider nicht geben“, sagte Schulressortleiter Karl Trimborn vor allem mit Blick auf die jetzigen Jahrgänge 6 und 7. „Ich weiß nicht, ob die Lehrerversorgung noch ausreicht, wenn wir hier nur noch zwei Jahrgänge haben werden“, räumte Trimborn ein.

Ratsvertreter danken Hauptschullehrern für ihr Engagement

Das Bedauern über die Aufgabe der letzten Bottroper Hauptschule ist allerdings unter den Vertretern aller Ratsparteien groß. Schulausschussvorsitzender Rainer Hürter dankte Schulleiterin Elke Rosner dafür, dass sie und ihr Lehrerkollegium so viele junge Leute erfolgreich zu guten Schulabschlüssen geführt habe. SPD-Sprecherin Birgit Sochert zum Beispiel lobte die enorme pädagogische Leistung an der Hauptschule Welheim ebenso wie CDU-Bezirksvertreter Peter Damann das über Jahre hinweg große Engagement der Lehrer und Mitarbeiter.

