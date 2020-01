Das Bottroper Grusellabyrinth hat Konkurs angemeldet

Das Bottroper Grusellabyrinth ist pleite. Die Geschäftsführung des Freizeitunternehmen hat den Bottroper Oberbürgermeister darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Insolvenzverfahren eröffnet worden sei. Die Stadt sagte dem Unternehmen Unterstützung bei seinen Bemühungen zu, die Erlebniswelt in der historischen Waschkaue der früheren Zeche Prosper II dennoch fortzuführen.

„Wir stehen in einem engen Austausch mit dem Unternehmen und der Geschäftsführung“, teilte der Oberbürgermeister den Mitgliedern des Bottroper Wirtschaftsförderungsausschusses in einem Schreiben mit. Das Insolvenzverfahren soll dem Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich neu aufzustellen, hofft Bernd Tischler. Das gelte um so mehr, da sich dass das Grusellabyrinth in den letzten fünf Jahren zu einer echten Attraktion in Bottrop entwickelt habe und ein fester Bestandteil der Freizeitwirtschaft geworden sei.

Neulich erst hatte Grusellabyrinth-Geschäftsführer Holger Schliemann um neue Geldgeber geworben, um ein neues Programm auf die Beine zu stellen.