Bottrops OB Tischler unterstützt Initiative für Bio-Markt

Bio-Markt Bukes in Bottrop: Die Entwicklung um den Erhalt des einzigen Bio-Standortes in Alt-Bottrop bleibt spannend.

Bottrop. Die Rettungsinitiative für Bottrops Bio-Markt bekommt weiter Rückenwind. Die Entscheidung für eine Genossenschaftslösung geht in die Endphase.

Das Team zur Rettung von Alt-Bottrops einzigem Bio-Supermarkt um die Kommunalpolitiker Burkhard Hölting (Grüne) und Sebastian Stöber (ÖDP) bekommt weitere prominente Unterstützung. Nachdem der Besitzer der Immobilie an der Böckenhoffstraße 10 der Initiative Unterstützung und Entgegenkommen signalisiert hat, ist Stefan Schulz auch im Rathaus bei Oberbürgermeister Bernd Tischler vorstellig geworden.

Dabei sei er beim Stadtoberhaupt wie zuvor auch bei der Wirtschaftsförderung nicht nur auf Interesse und offene Ohren gestoßen. Vielmehr habe Tischler ihm auch vermittelt, dass er zu 100 Prozent hinter den Bestrebungen der Initiative stehe und alle Hebel in Bewegung setzen möchte, dass diese Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt am Ende erfolgreich werde, so Schulz auf Nachfrage.

Eigentümer: Lieber Bio-Markt statt Luxusparkplätze

Auch er selbst möchte ausdrücklich nicht sein Parkhaus anstelle des Bio-Marktes um einige Luxusparkplätze für Autos erweitern, obwohl das ein Leichtes wäre und die Nachfrage vorhanden sei. „Ich möchte mich mit dafür einsetzen, dass dieser Laden mit seinem Bistro und dem Außenbereich erhalten bleibt und vielleicht sogar weiter aufgewertet wird.“ Dafür hat der Eigentümer der Immobilie bereits große Zugeständnisse gemacht und wäre auch künftig bereit, seinen Teil zu einem reibungslosen Übergang und einer guten Startphase für das neue Geschäftsmodell beizutragen.

Mit Spannung warten daher alle auf das Ergebnis einer aktuell laufenden Online-Umfrage unter der Kundschaft des Bio-Marktes und Menschen, die an dem Laden auch künftig als Ort für gesunde und regional produzierte Waren interessiert sind.

Wer sich für das künftige Genossenschaftsmodell des Bio-Supermarktes und eine Diskussion zum Thema interessiert, ist zur Info-Veranstaltung am Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr eingeladen. Bio-Bukes, Böckenhoffstraße 10.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop