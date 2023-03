Bottrop: Restaurant der Herzen „Kolüsch“ beendet 30. Saison

Bottrop. An Spitzentagen erhielten bis zu 100 Bedürftige eine warme Mahlzeit. Hohe Energiepreise waren das Thema. Mehr Rentner besuchten die Suppenküche.

Das Restaurant der Herzen „Kolüsch“ von der Evangelischen Sozialberatung (ESB) hat seine 30. Saison beendet. Vom 13. Dezember bis zum 17. März war das Barbaraheim am Unterberg wieder eine wichtige Anlaufstelle für bedürftige Menschen. Bis Dezember bleibt nun die Küche kalt.

An der Anzahl der Besucher hat sich im Vergleich zu den Vorjahren kaum etwas verändert. Bis zu 100 Mahlzeiten inklusive Nachtisch wurden in den drei Monaten von Montag bis Freitag zwischen 13 und 14 Uhr an den Tischen serviert. „Unsere Gäste haben sich wirklich gefreut, dass sie wieder Ort sein durften“, sagt Michaela Bosy, Diplom-Sozialarbeiterin bei der ESB. Die 30. Saison war zugleich die erste Saison ohne Beschränkungen nach zwei Corona-Jahren.

Klönen, ein warmer Mittagstisch, Spaß haben und die Sorgen für kurze Zeit vergessen, das ist seit 1992 das Erfolgsrezept von Kolüsch. Kurz vor Weihnachten hatte Michaela Bosy jedoch die Sorge geäußert, dass ab Januar ein Ansturm an Besuchern drohen könnte. Das Schreckgespenst „Energiekrise“ kreiste umher und war auch bis zuletzt oft eines der beherrschenden Themen. Ein Ansturm blieb letztlich aus – hohe Strompreise waren trotzdem Gegenstand der Gespräche.

Bosy: „Wir waren nicht nur das Restaurant der Herzen, wir waren manchmal auch das Restaurant der Energiekrise.“ Während dieser Zeit diente Kolüsch nämlich als eines von insgesamt 15 Wärmeorten der Stadt, wo man sich Hilfe zum Thema „Energie“ holen konnte.

ESB in Bottrop: „Es sind mehr Rentner zu Kolüsch gekommen.“

Rückblickend hat Michaela Bosy unter den Gästen wieder viele alte bekannte Gesichter gesehen. „Nach der Corona-Pandemie hätte es auch einen großen Bruch geben können“, sagt sie. Es bestand durchaus das Risiko, dass einige Gäste fernbleiben. Auch die ehrenamtlichen Helfer, die das Essen servieren, waren allesamt voller Tatendrang wieder mit an Bord. Zugleich hat sie eines in dieser Saison festgestellt. „In diesem Jahr sind mehr Rentnerinnen und Rentner zu uns gekommen.“

Der Termin für die nächste „Kolüsch“-Saison steht bereits fest. Am Dienstag, 12. Dezember, geht’s wieder los, dann wie gewohnt und traditionell am ersten Tag mit Grünkohl und Mettwurst.

„Kolüsch“ der ESB ist auf Spenden angewiesen. Wer spenden möchte: Sparkasse Bottrop, IBAN DE40 4245 1220 0000 0020 89. Kontakt zur ESB: 02041 317055 oder E-Mail an sekretariat@esb-bottrop.de.

