Bottrop: Patientin (42) tritt und schlägt nach Notärztin

Eine Notärztin ist bei einem Einsatz in Bottrop schwer verletzt worden.

Bottrop. Bei einem Rettungseinsatz in Bottrop hat eine Patientin die Notärztin geschlagen. Sie stürzte die Treppe runter und wurde schwer verletzt.

Eine Notärztin ist bei einem Rettungseinsatz in Bottrop am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Um 13.46 Uhr waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Bögelsheide im Stadtteil Eigen alarmiert worden. Wie Feuerwehrsprecher Michael Duckheim auf Nachfrage mitteilt, hatten Angehörige einer 42-Jährigen den Notruf gewählt, weil die Frau stark Drogen und Alkohol konsumiert hatte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Patientin ansprechbar, zeigte sich nach Angaben der Feuerwehr jedoch aggressiv und unkooperativ. Nach erfolgter Erstbehandlung wurde die Patientin in einem Tragetuch zum Rettungswagen getragen. Dabei unterstützte die Notärztin, die das Tragetuch am Kopfende trug. Im Treppenhaus schlug und trat die Patientin aus dem Tragetuch heraus nach der Notärztin, die daraufhin mehrere Treppenstufen hinabstürzte.

Patientin greift Notärztin bei Rettungseinsatz in Bottrop an

Bei dem Sturz zog sie sich eine Handgelenksfraktur und eine Gesichtsprellung zu. Die Notärztin wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Der Notarztdienst wurde durch einen Kollegen übernommen. Die Patientin wurde mit Polizeiunterstützung ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. Die Stadt Bottrop hat Strafanzeige gegen die Angreiferin gestellt. Die Polizei, die ebenfalls mit Einsatzkräften vor Ort war, hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

Wenngleich der Feuerwehrsprecher betont, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte in Bottrop kein so großen Thema ist wie in manchen anderen Städten.

