Beliebter Lehrer des Bottroper Jungengymnasiums verstorben

So dürfte das frühere Jungengymnasium auch ausgesehen haben, als Klaus Kayser 1972 die Schule Richtung Arnsberg verließ. Die heutigen Bauteile sind noch nicht zu sehen. Den Neubau an Böckenhoffstraße gegenüber hat es damals ebenfalls noch nicht gegeben.

Der frühere Lehrer des Jungengymnasiums, Klaus Kayser, ist in hohem Alter verstorben. Bis zuletzt hielten „Ehemalige“ Kontakt zu ihm.

Der frühere Lehrer des alten Bottroper Jungengymnasiums, Klaus Kayser, ist tot. Der beliebte Pädagoge starb, wie jetzt bekannt wurde, im Alter von 97 Jahren am 11. Januar in Arnsberg. Die Beisetzung hat dort am vergangenen Samstag stattgefunden. Auch frühere Bottroper Schüler gaben dort ihrem Lehrer das letzte Geleit.

Bis 1972 hat Klaus Kayser am ehemaligen Jungengymnasium, dem heutigen Kulturzentrum, Religion und Geschichte unterrichtet. Bis zuletzt hielten ehemalige „Pennäler“ vor allem des Abiturjahrgangs 1969 Kontakt zu ihren damaligen Klassenlehrer, obwohl der bereits drei Jahre später die Stelle als Oberstudiendirektor am Gymnasium Laurentianum in Arnsberg übernommen hat.

Gesellschaftlich engagiert bis weit über die Pensionsgrenze hinaus

Auch nach seiner Pensionierung 1990 blieb Kayser weiter aktiv. So half er mit Elan und Expertise beim Aufbau des kirchlichen Gymnasiums Norbertinum in Magdeburg, später bei einem ähnlichen Projekt in Jena. Es waren die Jahre unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung und Schulen in privater Trägerschaft waren damals in der ehemaligen „DDR“ noch so gut wie nicht vorhanden.

Oberstudiendirektor a. D. Klaus Kayser an seinem 95. Geburtstag 2021. Foto: Hans-Werner Fröhlich / WAZ

Später engagierte sich Klaus Kayser auch in seiner neuem Heimarstadt Arnsberg in der Hospizbewegung, war betrieb maßgeblich die Gründung des dortigen Hospizes voran, wo er selbst bis ins hohe Alter immer noch Sterbende und deren Angehörige mitbetreute, wie sein früherer Bottroper Schüler Hans-Werner Fröhlich dieser Zeitung berichtete. Dabei nahm Kayser bis zuletzt immer auch Anteil am Leben in Bottrop. Aus dem alten Jungengymnasium wurde später das Heinrich-Heine-Gymnasium.

Auch Kaysers früherer Schüler des Abturjahrgangs 1969 und späterer Lehrerkollege Rainer Hürter gehörte zu denen, die ihrer ehemaligen Lehrer bis zuletzt besuchten und dessen Engagement sie bis heute schätzen und in guter Erinnerung behalten. Ihm sei es damals schon wichtig gewesen, Schule nicht nur als Lernort, sondern auch als Lebensort zu verstehen, sagte Rainer Hürter einmal aus Anlass eines Klassentreffens, zu denen Kayser später auch mehrfach noch in Bottrop zu Gast war. „Seine“ Schüler, die inzwischen über ganz NRW verstreut sind, werden das Andenken an Klaus Kayser in Ehren halten.

