Bottrop. Samstag findet die Demo „Rettet unseren Kinderferienzirkus“ statt. Die Ankündigung sorgt für Irritationen. Was die Stadt zur Demonstration sagt.

Die Ansagen sind klar formuliert. „Spart woanders“, „Gegen den Sparwahn an uns Kindern“, „Wir wollen unseren Zirkus“, „Wir gehen auf die Straße und werden laut“. Am Samstag, 2. März, soll die Demonstration „Rettet unseren Kinderferienzirkus“ auf der Hansastraße, am ehemaligen Mensing-Brunnen, stattfinden.