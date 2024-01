A42 und Proteste: Angespannte Verkehrslage am Montagmorgen

Der Verkehr staut sich am Montagmorgen in Bottrop vor allem Richtung Essen, sowohl auf der Essener Straße als auch auf der B224.

Die Straßen sind voll am Montagmorgen, dem ersten Tag nach Ende der Weihnachtsferien: Wegen der gesperrten A42-Brücke zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord staut sich der Verkehr in den Stoßzeiten. Die Verkehrslage ist angespannt, das Chaos bleibt aber aus.

Vor allem der Weg nach Essen ist voll am Montagmorgen. Während gegen 6 Uhr nur dichter Verkehr in die Nachbarstadt rollt, staut es sich ab 7 Uhr merklich auf der Essener Straße und auf der B224. Wer von der Prosperstraße auf die B224 einbiegen will, braucht Geduld. Bis zur Essener Stadtmitte werden von Google Maps von dort aus über 35 Minuten Fahrtzeit für acht Kilometer angegeben.

Kirchhellener Landwirte starten Protestfahrt am Montagmorgen

Massive Verkehrsbehinderungen gibt es aber nicht am Montagmorgen auf Bottroper Gebiet. Wer in Richtung Essen will, steht eher in der Nachbarstadt auf der Bottroper und auf der Gladbecker Straße, die derzeit nur halbseitig befahrbar ist. Trotz der eisigen Temperaturen sind die Straßen nicht glatt.

Die Landwirte starten ihren Protestzug nach Recklinghausen in Bottrop-Kirchhellen Foto: ks

In Kirchhellen haben sich am frühen Morgen unterdessen die Landwirte auf dem Josef-Terwellen-Platz postiert, um zur Protest-Sternfahrt in Richtung Recklinghausen aufzubrechen. Mehr als 50 Treckerfahrer machten sich gegen 8.30 auf den Weg Richtung Recklinghausen. Sie fahren über den Kirchhellener Ring und die Hackfurthstraße in Richtung Gladbeck. Dort schließen sich dann die Landwirte aus der Nachbarstadt an. Weiter geht es über Gelsenkirchen nach Recklinghausen.

Auch wenn die Bundesregierung einen Schritt auf die Bauern zugegangen war, und einen Teil der geplanten Kürzungen zurückgenommen hatte, protestieren die Landwirte weiterhin gegen die Sparpläne. Die geplanten Kürzungen müssten vollends vom Tisch, sonst gleiche das ohnehin nur einem Tod auf Raten, sagt Ansgar Tubes, Vorsitzender des Vereins „Land schafft Verbindung“ beziehungsweise „Land sichert Versorgung“ (LsV) in NRW.

A42 zwischen Essen und Bottrop auf unabsehbare Zeit gesperrt

Die A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal auf der Stadtgrenze zwischen Essen und Bottrop ist seit dem 11. Dezember gesperrt. Ursprünglich war eine sechstägige Sperrung für Instandhaltungsmaßnahmen geplant gewesen.

Doch bei der Untersuchung der Brücke sind weitere Mängel festgestellt worden. Es ist davon auszugehen, dass die Brücke nicht mehr für den Verkehr über 3,5 Tonnen freigegeben wird. Wann sie für Pkw wieder befahrbar sein wird, ist derzeit noch nicht klar.

