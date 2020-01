300 Kirchhellener Sternsinger unterwegs im Auftrag des Herrn

Etwa 300 Kinder waren wieder unterwegs im Auftrag des Herrn. Die Sternsinger verkündeten in Grafenwald, Feldhausen und Kirchhellen den christlichen Segen für das neue Jahr. Bis zuletzt wurden noch dringend Kinder für die diesjährige Aktion gesucht. Stressige Tage lagen folglich hinter Winfried Stuke. Aber der Organisator der Aktion hatte am Ende dennoch eine gute Nachricht mitzuteilen. „Alle Bezirke konnten mit Sternsingern besetzt werden.“

Nadine Nöcker ist eine der erwachsenen Begleitpersonen, die die kleinen Sternsinger auf ihrem Weg beschützen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

So begaben sich die Jungs und Mädchen, geschmückt mit selbst gebastelten Kronen und gehüllt in schönen Gewändern, nach dem Aussendungsgottesdienst mit Spendendosen und Sternen in den Händen morgens auf den Weg. Immer dabei: zahlreiche Erwachsene wie Nadine Nöcker. „Es macht Spaß, die Kinder zu begleiten“, sagte sie.

Geschätzt war es ihre sechste Sternsinger-Aktion in den letzten Jahren in Kirchhellen. Über allem steht der gute Zweck. Das Motto der diesjährigen Aktion lautet: „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Wie Nadine Nöcker waren es wieder viele Helfer in Kirchhellen, die einmal mehr freiwillig, ehrenamtlich und mit viel Engagement ihren Samstag bei kühlen Temperaturen opferten.

Unterwegs bei Temperaturen knapp über Null

Nach dem Gottesdienst gegen 9.30 Uhr zeigte das Thermometer kalte drei Grad an. Wettergott Petrus hielt den ganzen Tag lang die schützende Hand über die Gruppen. Kein Regentropfen fiel vom Himmel. Aber leidenschaftliche Sternsinger trotzen ohnehin jedem Wetter. Vorsichtshalber trugen sie dennoch unter ihren Mänteln dicke Winterjacken und Mützen unter den Kronen.

Drei heilige Königinnen: Eine ältere und rein weibliche Sternsingergruppe macht sich hier von St. Johannes aus auf den Weg durch den Ort. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die erste Station der Gruppe mit Nadine Nöcker war das Lorenz-Werthmann-Haus der Caritas an der Kaplan-Xanten-Straße. Vor allem die älteren Damen und Herren freuen sich jedes Jahr über den Besuch aus dem Morgenland. Einige von ihnen saßen im Frühstücksraum, als die kleinen Könige durch die Tür hereinkamen.

„Drei, zwei, eins“, stimmte eine Begleiterin an und dann sangen die Kinder die Zeilen, die am Samstag an den Wohnungs- und Haustüren von Feldhausen, Grafenwald und Kirchhellen vermutlich am häufigsten zu hören waren. „Wir kommen daher aus Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein gesegnetes Jahr. Casper, Melchior und Balthasar“, erklang es lautstark. Erfreut und emotional berührt nahmen die Senioren den Segensspruch „C+M+B“ zum Aufkleben über ihrer Wohnungstür entgegen.

Autofahrer baten spontan um ein Sternsingerlied

Aber vorher mussten die Sternsinger noch einmal eine Zugabe geben. Der Bitte kamen sie natürlich gerne nach. Vom Lorenz-Werthmann-Haus zog die Gruppe weiter. Sie hatte noch einen langen Weg vor sich. Darunter zählten Teilstücke der Bottroper Straße, Hackfurthstraße Burgstraße sowie Haupt- und Oberhofstraße. Bis zum Nachmittag klingelten die Kinder an den Haustüren und baten um Spenden. Für sie war an diesem Tag kein Weg zu weit.

Die Spontaneität kam trotz aller Routine dennoch nicht zu kurz. Plötzlich hielt ein Auto an der Hackfurthstraße. Eine nette Dame und ihre männliche Begleitung hatten die Gruppe entdeckt, stiegen aus und baten um ein Sternsinger-Lied. „Da sind wir flexibel“, meinte Nadine Nöcker. Es dauerte keine Minute und schon waren die jungen Sängerinnen und Sänger in ihrem Element. Und den Segensspruch gab es für die nette Dame aus den Händen der Kinder obendrauf.

Pastoralteam beteiligt sich ebenfalls an der Aktion

Das neue Seelsorge-Team der Kirchengemeinde von St. Johannes (Pfarrer Ulrich Witte, Pastoralreferentin Caroline Johnen sowie Pastor Periya Madalaimuthu) beteiligte sich ebenfalls an der Sternsinger-Aktion. Das „C+M+B“ steht nicht für die Namen der Heiligen Drei Könige (Caspar, Melchior und Balthasar), sondern für den lateinischen Segen „Christus Mansionem Benedicat“ (übersetzt: „Christus segne dieses Haus“). Mehr Infos zur Aktion im Internet www.sternsinger.de