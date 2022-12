Zeltfestival Ruhr 2023: Diese Künstler kündigen sich an

Bochum/ Hattingen/ Witten. Der Veranstalter hat weitere Shows für das Zeltfestival Ruhr im kommenden Jahr bestätigt. Das Festival-Line-up hat allerdings einen Haken.

Für das Zeltfestival Ruhr 2023 (ZfR) hat der Veranstalter zwei weitere Shows bekannt gegeben. „Publikumsliebling Michael Patrick Kelly ist just für den Eröffnungsabend im Sparkassenzelt bestätigt worden.“ Neben dem Sänger stehen am ersten Festivaltag, 18. August, auch die Sportfreunde Stiller auf der Bühne. Bei den geplanten Shows gibt es noch eine weitere Neuigkeit: Torsten Sträter hat eine weitere Zusatzshow am 28. August bestätigt; er wird somit dreimal in der Zeltstadt auftreten.

Zeltfestival Ruhr: Nur eine weibliche Künstlerin auf dem Line-up

Wer – nach aktuellem Stand – kaum auf der Bühne stehen wird: Frauen. Gerburg Jahnke ist derzeit die einzige weibliche Künstlerin im Festivalprogramm des Zeltfestivals 2023.

Über die Zusage von Michael Patrick Kelly als Festival-Opener zeigt sich der Veranstalter begeistert: „Mit zwei ausverkauften und von 5000 Fans frenetisch gefeierten Shows im Jahre 2019 im Rücken, kommt der immer fortwährend erfolgreiche irisch-amerikanische Sänger und Hit-Schreiber mit größter Freude zurück in die weiße Zeltstadt.“

Da zwei Torsten-Sträter-Auftritte im Sommer 2022 ausgefallen sind, werden diese beim kommenden ZfR nachgeholt – die Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Die beiden verlegten Shows sind seit langem ausverkauft, aber der Andrang ist weiter ungebrochen – und so ließ das Veranstaltungstrio Björn Gralla, Heri Reipöler und Lukas Rüger nichts unversucht, Torsten Sträter für ein weiteres Gastspiel zu gewinnen.“

Laut Heri Reipöler ist der Vorverkauf für das Festival vom 8. August bis zum 3. September 2023 bislang gut angelaufen, es sei einer „der besten Vorverkaufsstarts in der 14-jährigen ZfR-Historie“.

