Wie Fraktionen sich im Bochumer Stadtrat neu aufstellen

Bochum. Die CDU geht mit gutem Beispiel voran und verjüngt ihre Bochumer Fraktionsspitze. Was sich bei anderen Parteien vor der Sommerpause getan hat.

Die Fraktionen im Bochumer Stadtrat stellen sich zum Teil neu auf. So ist Karsten Herlitz neuer Vorsitzender der CDU-Fraktion. Der 42-jährige Pädagoge löst Christian Haardt ab, der seit Juni 2014 Fraktionschef war. „Nach fast neun Jahren an der Spitze der Fraktion war es für mich Zeit, das Amt in jüngere Hände abzugeben“, so Haardt. „Karsten Herlitz ist lange genug dabei, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Er ist ein junger Familienvater und aktuell unser jugendpolitischer Sprecher.“

Roland Mitschke und Monika Pieper wurden als stellvertretende Vorsitzende bestätigt, Stefan Jox kommt als neuer Vize hinzu. Beisitzer sind Wolfgang Horneck, Marcus Stawars und Monika Czyz. Laut Satzung gehören Bürgermeister Sascha Dewender und Fraktionsgeschäftsführer Thomas Becker dem Vorstand als weitere Mitglieder an.

Christian Haardt tritt zurück in die zweite Reihe

Karsten Herlitz ist seit 2014 Mitglied im Rat der Stadt Bochum, er vertritt den Wahlkreis Eppendorf/Munscheid. Der langjährige Kreisvorsitzende der Jungen Union ist seit kurzem Chef der Kommunalpolitischen Vereinigung Bochum und außerdem Vorstandsmitglied der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Herlitz wurde einstimmig gewählt. Christian Haardt war unter anderem Chef der Bochumer CDU und viele Jahre Ortsverbandsvorsitzender in Stiepel. Von 1994 bis 1999 war der Rechtsanwalt Bezirksvorsteher im Bochumer Süden. Im Bochumer Stadtrat sitzt er seit 1999. Von 2012 bis 2017 war Haardt auch Mitglied des NRW-Landtags.

Grüne weiterhin von Doppelspitze geleitet

Die 20-köpfige grüne Ratsfraktion hat zur Halbzeit der Wahlperiode ihren Fraktionsvorstand wiedergewählt. Die Doppelspitze bilden weiterhin Barbara Jessel (68), Pädagogin aus dem Ehrenfeld und Sebastian Pewny (31), Geowissenschaftler aus Wattenscheid. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Vicki Marschall (45), Journalistin aus Grumme, und Raphael Dittert (32), Wissenschaftlicher Mitarbeiter aus Harpen, bestätigt.

Der Fraktionsvorstand der Grünen im Bochumer Rat: v.l.: Raphael Dittert, Barbara Jessel, Sebastian Pewny und Vicki Marshall Foto: Finn Kantus

Jessel und Pewny blicken auf die letzten zweieinhalb Jahre zurück: „Es war während der Pandemie keine leichte Zeit, um Politik zu machen. Denn die lebt vom persönlichen Gespräch, vom direkten Austausch und von der Leidenschaft. Umso mehr sind wir froh, dass wir schon sehr viel von dem umsetzen konnten, was wir uns für diese Wahlperiode vorgenommen haben. Auch in den nächsten zweieinhalb Jahren gibt es viel zu tun. Da bleiben wir mit viel Schwung am Ball.“

Die Linken setzen weiter auf Hohmeier

Auf ihrer Fraktionsklausur wählte die Linksfraktion turnusgemäß zur Halbzeit der laufenden Legislaturperiode einen neuen Fraktionsvorstand, zog Bilanz ̈der bisherigen Arbeit und entwickelte eine kreative Agenda für das Vorgehen als sozial-ökologische Opposition bis zur nächsten Kommunalwahl. „Die Koalition aus SPD und Grünen verschläft die drängenden sozialen und ökologischen Weichenstellungen für ein solidarisches und lebenswertes Bochum“, findet der wieder gewählte Fraktionsvorsitzende der Linken im Rat, Horst Hohmeier. „Der Koalition fehlt die Entschlossenheit zur Erhö̈hung des Radverkehrs in Bochum. Das vorgelegte Radverkehrskonzept der Koalition ist wenig ambitioniert“, so Hohmeier weiter.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum