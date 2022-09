Wenn sich die Kanzlerin in einen Bochumer Juwelier verliebt

Lesung in der Bücherei in Grumme

Lothar Gräfingholt (*1953) studierte Jura und Publizistik an der Ruhr-Universität. Für den RWE-Konzern arbeitete er schließlich zehn Jahre in der Rechtsabteilung, danach unter anderem in der Projektentwicklung. Er war Fraktionsvorsitzender der CDU Bochum und von 1999 bis 2020 Mitglied des Rates und des Kulturausschusses. 2004 und 2009 kandidierte er als Oberbürgermeister.

Seinen Roman „Die Colliers der Kanzlerin“ stellt er am Sonntag, 20. November, in der katholischen öffentlichen Bücherei in Grumme (An der Kaiseraue 12) vor. Beginn gegen 15 Uhr.